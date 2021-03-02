本报驻埃及记者 周 輖

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近期，极端组织在中东地区部分国家频繁制造袭击事件，导致地区安全风险上升。相关国家多措并举持续加大反恐力度，强化反恐合作，以应对安全挑战。

联合国反恐办公室主任、联合国副秘书长弗拉基米尔·沃龙科夫在联合国安理会近期举行的“恐怖行为威胁国际和平与安全”问题公开会上表示，极端组织正试图利用新冠肺炎大流行造成的破坏，散播和放大仇恨言论，不断扩大恐怖主义活动，中东多国面临直接威胁。埃及、约旦和伊拉克三国外长最近在开罗举行会议，强调要加强协调合作，共同打击恐怖主义，维护本地区的安全与稳定。

地区安全形势不容乐观

伊拉克总统萨利赫2月24日指出，当前整个中东地区仍面临恐怖主义威胁，打击“伊斯兰国”的任务尚未完成，反恐斗争还要继续下去。

近期，极端组织“伊斯兰国”及其分支频频在伊拉克、叙利亚、突尼斯、阿尔及利亚等地制造袭击事件，地区安全风险陡增。地区多国安全部队不断加大围剿力度，取得明显成效。

伊拉克安全部队与“国际联盟”持续升级反恐合作，加大对巴格达等地区恐怖分子的清剿力度，击毙多名极端组织重要成员。伊拉克安全人员和什叶派民兵武装“人民动员组织”2月20日宣称，在首都巴格达以北的塔尔米耶地区以及东部迪亚拉省展开的军事行动中，打死6名极端组织“伊斯兰国”武装分子。2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有不少残余极端分子。近一个月来，极端组织在巴格达市区制造的自杀式爆炸袭击，已造成至少32人死亡、110人受伤。

叙利亚人权观察家网站指出，极端组织在叙利亚部分地区有卷土重来之势。军队和平民时常遇袭，造成人员伤亡。最近，“伊斯兰国”武装分子在叙中部哈马省发动袭击，造成19名叙政府人员和民兵丧生。“伊斯兰国”武装分子近期在叙土边境地区多次制造汽车炸弹袭击，造成数十人死亡、20多人受伤。2月27日，在哈马省萨拉米耶地区，极端组织埋设的地雷爆炸导致5人死亡，另有13人受伤。此前一天的地雷爆炸事件造成3名平民丧生。

在突尼斯，“伊斯兰国”与“基地”组织北非分支“伊斯兰马格里布基地组织”的武装分子频繁在该国西部及中部省份袭击军队和警察。2月3日，突尼斯一队士兵在西部卡赛林省山区巡逻时，遭到恐怖分子埋设的地雷袭击，4名士兵死亡。

阿尔及利亚东北部泰贝萨省近期发生一起炸弹爆炸事件，造成5名平民死亡、3人受伤。该炸弹为自制爆炸物，疑为恐怖分子安放。近年来，阿尔及利亚政府对恐怖活动保持高压打击态势，主要城市治安情况良好，但部分极端分子仍在阿北部山区频繁活动。

多重因素影响安全问题

联合国安理会日前公布的一份报告认为，“伊斯兰国”残余势力仍在中东部分国家活动，对地区安全形势造成严重威胁。伊拉克和叙利亚仍然是“伊斯兰国”的核心活动区域，“基地”组织在叙利亚西北部伊德利卜的分支机构“令人担忧”。

伊拉克西部与叙利亚接壤地区、北部和中部山区是“伊斯兰国”活动的重要区域。有统计显示，去年1月至8月，“伊斯兰国”在伊拉克共制造292起袭击事件。联合国一份报告指出，目前在伊拉克和叙利亚的“伊斯兰国”成员多达1.8万人。该组织在非洲、南亚和东南亚的区域分支机构继续招募追随者。

中东地区恐怖主义活动还产生外溢效应，影响周边国家和地区的安全形势。埃及《金字塔报》网站称，“伊斯兰国”和“基地”组织的活动开始从叙利亚和伊拉克的核心地带转移到西非、东非以及阿富汗等地。卡扎菲政权倒台后，利比亚政府军的军械库有数千吨武器和爆炸物流失，其中大部分经由南部边界流入非洲萨赫勒地区；由于一些中东国家战乱不断，疏于边境管控，大量极端分子向欧洲和其他地区转移渗透，欧洲国家面临的恐怖主义风险上升。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪亚指出，当前地区各国都在集中精力强化应对新冠肺炎疫情，加之地区国家经济和民生受到冲击，极端组织势力获得喘息之机，地区恐怖主义有所抬头。

上海外国语大学中东研究所教授刘中民认为，叙利亚、利比亚、也门问题长期悬而未决导致地区局势不稳，为极端组织扩张势力和加快流动提供了条件。疫情发生以来，极端组织利用疫情煽动仇恨，加剧社会分裂，并加大了暴力恐怖活动的力度。

反恐国际合作亟须强化

为应对严峻安全挑战，埃及2月主办了第一届阿拉伯国家情报机构负责人会议。埃及总统塞西指出，阿拉伯国家采取集体行动，对帮助恢复地区稳定至关重要。他呼吁各国积极开展情报合作，交流信息和经验，不断完善反恐机制。

埃及《反恐怖主义法》2020年完成最新一次修订，为反恐行动提供有效法律支撑。根据该法，为国内外恐怖分子、组织筹集资金或其他金融资产，为其收集、提供武器及爆炸物、数据、信息，以及通过技术手段或互联网提供任何形式帮助的行为，都将被认定为恐怖活动。

中东各国持续加大反恐力度。伊拉克安全部队近期在巴格达、安巴尔、基尔库克等地开展清剿行动，已打死包括多名头目在内的数十名武装分子。叙利亚政府军近期与俄罗斯航空兵在巴迪亚沙漠开展大规模反恐行动，从空中以及地面寻找、打击藏匿的武装分子。突尼斯总理迈希希近日强调，突尼斯打击恐怖分子的决心不会动摇。突尼斯与法国正寻求加强合作打击恐怖主义。土耳其国防部长阿卡尔不久前访问巴格达，希望与伊拉克在反恐问题上加强合作。

中东安全问题专家指出，当前恐怖主义普遍具有跨国化、网络化、复杂化的特点，全球化以及社交网络为恐怖组织人员的招募和流动提供了便利，使得单一国家很难有效应对和防范恐怖主义。必须充分调动社会各界、民间组织与广大民众共同参与，加强国际合作。

沃龙科夫呼吁，国际反恐合作亟须进一步强化，地区各国应该加强团结合作，共同打击一切形式的恐怖主义。各国还应关注贫困、教育缺失等恐怖主义滋生的土壤，努力消除恐怖主义产生的经济和社会根源。

（本报开罗3月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)