本报记者 龚 鸣 刘军国 刘玲玲

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务。“十三五”时期，中国现代农业建设取得重大进展，乡村振兴实现良好开局。一些国际人士走进中国乡村，参与和见证美丽乡村建设，期待中国农村更美、人气更旺、发展更有动力。

环境改善——

吸引年轻一代回到乡村、留在乡村

在贵州省台江县的一个苗寨，天津大学建筑学院意大利籍教授罗杰威正带领团队开展一个帮扶项目：帮助近70户村民设计卫生间，建立污水处理系统，推进当地“厕所革命”。秉承因地制宜、有效处理、经济适用原则，团队利用地势差减少能耗，以生态方法取代机械，相关设计简单实用、生态友好、经济负担小，村民可以独立运作和维护，获得当地高度认可，目前项目即将进入施工阶段。

罗杰威说：“中国政府工作高效，在脱贫攻坚过程中，注重改善农村人居环境。我很荣幸作为外国专家参与其中。”

从基础的排水系统和储水设施规划，到院落功能再规划，再到建筑保护和环境提升，罗杰威团队还为黑龙江省大庆市林甸县宏伟村和新民村做了乡村规划设计。为表示感谢，宏伟村将他聘为“荣誉科学顾问”，新民村授予他“荣誉村民”称号。这被罗杰威视为“迄今为止得到的最高荣誉”。

出于兴趣和工作需要，过去十几年里，罗杰威调研了中国许多农村地区。一些村落的古老建筑和民间文化得到了保护；一些村子的自然美景被开发；一些农村地区乡风文明、人民纯朴……罗杰威说：“我感受到了中国农村深厚的文化底蕴，也看到中国政府对当地人民的关心。”

偏远农村都有了水泥路，农村互联网正在普及，“厕所革命”在很多地区展开……罗杰威认为，中国政府在改善农村地区生活质量方面所作努力非常出色。“一些扶贫干部来到贫困地区工作，用丰富的经验和知识助力当地减贫事业，他们默默无闻、甘于奉献的事迹更加激发了我对农村实践工作的热情。”罗杰威说，他常常在国外的会议上介绍中国脱贫攻坚的经验和方法，认为这是远见和智慧的体现。

打造宜居农村，罗杰威团队采用多尺度分析方法，以尊重当地自然和经济条件为前提，充分考虑地理、气候、经济、劳动力等条件以及文化习俗等，用简单实用的设计体现“生态村”理念。罗杰威说，中国农村越来越美、生活越来越好，将吸引年轻一代回到乡村、留在乡村。

绿色建设——

经济发展和环境保护在农村地区同等重要

中国一些农村地区发展特色产业，重点扶持和培植果蔬业、林业等，在保护环境的前提下发展生产，当地农民持续增收，过上了幸福美满的生活。

安徽省怀宁县独秀山的山丘上，覆盖着一片片蓝莓果树。而在几年前，这里还是一片杂草丛生的荒山。怀宁县通过发展蓝莓特色产业，带动全县贫困户户均增收4780元。中国政府友谊奖获得者、日本千叶县政府农业技术专家香取茂男，便是这一巨变的参与者和见证者。每每来到这片蓝莓基地，他都欣喜不已。

香取茂男具有丰富的果树栽培和管理经验，尤其擅长果树修剪与梨、蓝莓等水果栽培。上世纪90年代，他应邀开始访问中国，过去20多年里到访近70次，指导中国农民栽培果树，成为中国果农的专家好友。

2005年起，香取茂男先后数十次前往安徽省，帮助引进和培育蓝莓新品种35个，制定了蓝莓果园管理和生产等多项技术操作规程，帮助解决多项果蔬种植和病虫害防治关键技术问题，与当地农业专家一起攻克了江淮地区规模化种植难题，小小蓝莓园成为当地贫困户的致富园地。香取茂男表示，经济发展和环境保护在农村地区同等重要，建设美丽乡村将有助于改善农村生活环境。

在中国工作期间，香取茂男印象极深的是中国农民们热情淳朴、乐观向上的精神面貌。“他们积极追求幸福美好生活，勤勉认真，详细记录和研究相关农作物，并向技术员咨询有针对性的问题，这令人欣慰。”

香取茂男第一次到中国时，所见到的乡村道路狭窄、坑坑洼洼，没几座像样的房屋。“最近去中国农村时我都发现，基础设施不断完善，漂亮房屋越来越多，道路宽阔又平坦。”香取茂男说，美丽乡村建设需要每个人参与其中，期待中国农村发展越来越好，更多年轻人回到农村，建设家乡。

中外合作——

交流分享为乡村发展带来更多有益经验

2019年10月，法国环境规划与建筑师德尼·岚明受邀到甘肃兰州参加“一带一路”美丽乡村论坛，陇原大地上的那一幕幕让他记忆犹新：“村子里有一种积极奋进的氛围。人们热情、开放、能干，渴望学习、分享和发展。老百姓生活充实，积极向上，为过上幸福生活而不懈努力。”

时任法国美丽乡村联盟副主席弗朗索瓦兹·吉诺也对此行印象深刻：“四通八达的交通网络连接起农村和城市，农村卫生设施令人满意。人们上进心强，在自己的土地上种植葡萄和玫瑰，还准备发展旅游业。”

那次中国之行，法国美丽乡村联盟和甘肃省农业农村厅签订协议，在农业、旅游业、环保、文化、健康等领域开展合作。吉诺表示，这项合作将加强法国和中国农村之间的旅游和文化交流，推动双方建立更丰富的联系。岚明还发起成立法国“一带一路”美丽乡村联盟，并担任主席，计划推动法中双方农村地区的主题公园、主题农场、优质酒店等项目合作。

上世纪80年代，法国开始反思农业发展中存在的问题，希望兼具经济效益和环境保护，法国美丽乡村联盟应运而生。作为一名建筑师，岚明认为，除垃圾处理、卫生设施等基础设施外，塑造乡村的绿色空间、美感建筑、便利服务、优质空气等“无形”资源，对乡村发展也大有裨益。法中两国有共通之处，可以相互借鉴。他说：“共建‘一带一路’也是构建人才、思想和友谊的交往之路，加强交流、共同发展是应有之义，我们愿与中国分享法国在乡村建设方面的经验。”

岚明认为，以建设美丽宜居村庄为目标，加强农村人居环境和综合服务设施建设，需要非凡的努力，对农村发展至关重要，也有利于留住农村人口。“其意义还在于，可以为城市居民留一扇欣赏人与自然和谐相处的窗户。”

吉诺认为，美丽乡村可以成为一种生活方式，让人们探索更加和谐的发展道路。“经济发展以尊重和保护环境为基础，中国农村地区改善环境、发展生态旅游是正确的决定。”岚明非常看好中国美丽乡村建设，希望法中双方通过交流和分享，为乡村发展带来更多有益经验，为农村居民增添幸福体验。

（本报北京、东京、巴黎3月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月02日 03 版）

(责编：郝江震、白宇)