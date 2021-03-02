新华社巴黎3月1日电（记者徐永春）据法国媒体1日报道，法国巴黎轻罪法院当天裁定前总统萨科齐“腐败”和“以权谋私”罪名成立，判处其3年有期徒刑，其中包括1年实刑。

据报道，案件主审法官克里斯蒂娜·梅当天表示，萨科齐“利用其身份及政治和外交影响力拉拢法官，以满足个人利益”，其行为性质“特别严重”。

法院同时对其他涉案人员做出判决。萨科齐的律师蒂埃里·埃尔佐格因腐败和“违反职业保密”罪名被判处3年有期徒刑，缓刑两年，并被判处5年内禁止从事律师职业。前高级法官吉尔贝·阿齐贝尔因腐败等罪名被判处3年有期徒刑，缓刑两年。

萨科齐2007年至2012年担任法国总统。2013年3月，萨科齐被指控涉嫌在2007年竞选总统时从欧莱雅集团女继承人利利亚纳·贝当古那里获取大量现金。2013年10月，法院裁定撤销指控。但是，调查过程中发现其他线索，案件余波未了。

案件进一步调查结果显示，埃尔佐格曾与时任高级法官阿齐贝尔多次对话，谈及贝当古案件，而这些对话被录音留存。检方从录音证据中推断，萨科齐方面承诺帮助阿齐贝尔获得晋升，条件是后者提供贝当古案的“内幕消息”。

根据法国法律规定，萨科齐可在法院宣判后10天内提起上诉。

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