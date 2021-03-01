常启德、桑爱玲

社会发展帮助弥合城乡之间、各地区之间的鸿沟。图片来源：联合国教科文组织

早在上世纪90年代，抗逆转录病毒药物的发现为拯救人们的生命，使其免受艾滋病病毒影响带来了一线希望。在接下来的几年里，艾滋病病毒感染者受益于科技的进步，开始过上更长寿、更健康、更有活力的生活。然而，几乎所有受益者都来自北半球的富裕国家。截至2000年，约有900万人因这些救命药物资源分配的不平等而死亡。

这是艾滋病防治工作留给我们的惨痛经验，然而，在应对今天的健康危机时，人们似乎还没有吸取这一教训。

当去年新冠肺炎疫情肆虐全球并夺走数百万人的生命时，科学家、医护人员和制药行业迅速响应，投身于疫苗的研发以防止更多的人感染病毒。然而，当疫苗研制出来后，不平等现象再次发生。有数据表明，世界上最富有的国家垄断了一半以上的疫苗生产剂量，使中低收入国家难以获得疫苗。10个富裕国家已经囤积75%的疫苗，而大约130个国家还没有得到任何疫苗。

世界卫生组织总干事谭德塞在2021年1月向世卫组织执行委员会发出的信息引人深思，他说：“即使疫苗给一些人带来了希望，但它们却成为世界上富人和穷人之间不平等墙上的另一块砖头。”

新冠肺炎疫情暴露并凸显了世界上普遍存在的不平等现象。这就是为何今年“零歧视日”的主题“结束不平等”在当今世界如此贴切。当今世界，人们彼此相联，全球不平等影响着所有人。如果人们未能得到机会改善生活，我们就无法实现可持续发展并让地球变得更美好。

不平等现象无处不在：收入、健康状况、就业、残障、性别认同、种族、阶级和宗教。据估计，全球70%以上的人口经历过不平等行为，这加剧了分裂的风险，阻碍了经济和社会发展。几乎每十个人中就有两个人报告亲身经历过至少一种国际人权法所规定的歧视行为。

歧视和不平等是相互交织的。对个人和群体的歧视可导致更大范围的不平等，例如在收入、教育成果、健康和就业方面。不平等也可能导致污名和歧视。研究表明，这种社会和结构性的歧视将导致在获得司法和健康救助方面的严重不平等。

解决不平等问题并不是一个新的承诺。2015年，作为可持续发展目标的一部分，所有联合国会员国都承诺减少国家内部和国家之间的不平等。联合国艾滋病规划署于2014年3月1日在北京正式启动了首个“零歧视日”，呼吁各国检视其法律和政策中的歧视性条款，并做出积极的改变，以确保平等、包容和保护。

解决不平等和歧视问题不仅是消除艾滋病的核心，在普遍意义上也能更好地保障艾滋病病毒感染者的权益，并且使社会做好战胜新冠肺炎和其他大流行病的准备，有效支持经济复苏和稳定。实现解决不平等这一问题将拯救数百万人的生命，并惠及整个社会。

结束不平等需要变革。需要加大努力，消除极端贫困和饥饿，需要在卫生、教育、社会保护和体面工作方面加大投资。

我们借此机会祝贺中国在过去40年里不仅使超过7亿人摆脱了极端贫困，而且在2013年以来的几年里，使近1亿农村人口摆脱贫困这一伟大成就。中国提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，这是结束不平等的重要里程碑。

各国政府必须促进包容性的社会和经济增长，消除歧视性的法律、政策和行为，确保机会平等，减少不平等。只有以人为本，才能确保不让任何人掉队。

中国外交部长王毅日前在联合国人权理事会第四十六届会议高级别会议上表示：“人是人权之本，人民的利益是人权事业的出发点和落脚点，增加人民的获得感、幸福感、安全感是人权的根本追求和国家治理的终极目标。”

在结束歧视和减少不平等现象方面，我们每个人都可以参与其中。当看到歧视现象时，我们可以为之发声，可以以身作则，或呼吁修改法律。

我们相信，平等可以且理应实现。让我们一起实现这个目标。（作者常启德系联合国驻华协调员，桑爱玲系联合国艾滋病规划署驻华国家主任）

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