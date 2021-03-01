新华社堪培拉3月1日电（记者白旭、岳东兴）位于堪培拉的澳大利亚国立大学1日发布的数据显示，受澳政府对外国投资、特别是中国投资进行越来越多审查所带来的影响，2020年中国对澳投资比上一年下降61%。

数据显示，2020年中国企业对澳投资额刚过10亿澳元（1澳元约合0.77美元），远低于2016年的165亿澳元。2020年中国对澳投资中有86%来自中国企业在澳已成立的公司，这意味着这部分投资是通过中企在澳子公司进行，而不是来自总公司。

澳国立大学东亚经济研究所主管希罗·阿姆斯特朗认为，中国对澳投资近年来大幅下降，反映了澳政府对外国投资、特别是中国投资进行更多审查所带来的影响。

阿姆斯特朗告诉新华社记者，去年澳政府引入“国家安全审查”，政府有权重新评估已获批准的外国投资。这一举动限制了外国投资，也增加了澳投资环境的不确定性。他认为，此举损害的是澳大利亚的利益。“由于大量资本流失和更多竞标者撤离……澳大利亚的资产价值在降低。”

据澳国立大学介绍，东亚经济研究所负责“中国在澳大利亚投资数据库”项目，持续统计2014年至2020年该领域投资额。

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