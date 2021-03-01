线上会议截图。图片来源：农业农村部网站

人民网讯 2月25日，中拉农业部长论坛以视频方式召开。中国农业农村部部长唐仁健致开幕辞并发表主旨演讲，联合国粮农组织总干事屈冬玉致开幕辞，27个拉美国家农业部门负责人、联合国有关机构代表出席会议。会议围绕后疫情时代中拉农业面临的机遇和挑战以及推动农业合作进行交流，并通过了《第二届中国—拉美和加勒比农业部长论坛联合宣言》。

唐仁健表示，中国在统筹疫情防控和农业生产基础上喜获粮食生产“十七连丰”，如期完成脱贫攻坚任务。中拉耕地面积总和约占全世界的20%，粮食产量和农产品贸易额均占30%，中拉是世界农产品生产和供应的重要力量，双方农业合作密切，成果丰硕。2020年中拉农产品贸易总额为542亿美元，较上年增长9.6%，实现疫情下的强劲逆势增长。未来中国与拉美和加勒比地区将继续加强战略对接与政策对话，强化农业科技合作，扩大农业经贸合作，力争到2030年中拉农产品贸易总额突破1000亿美元，中国对拉美农业投资存量突破50亿美元。

屈冬玉代表联合国粮农组织对中国政府在南南合作框架下对拉共体农业发展的大力支持表示感谢。自疫情以来，联合国粮农组织在拉美和加勒比地区实施“手拉手行动计划”，并在中国政府和南南合作基金支持下在该地区12个国家实施粮食安全体系恢复工作。

外交部拉丁美洲和加勒比司司长蔡伟出席论坛并致辞。他表示，疫情暴发以来，中拉以实际行动诠释了“天涯若比邻”和“患难见真情”的深厚情谊，当前，促增长、保民生是中拉面临的共同挑战。本次论坛在疫情背景下举办，凸显中拉农业合作需求旺盛、潜力巨大、前景可期。中方愿同拉美和加勒比国家加强政策沟通，大力推动中拉农业领域务实合作优化升级，助力中拉关系走向美好未来。

墨西哥农业和农村发展部部长维克多·比利亚洛沃斯·阿兰布拉表示，中拉农业部长论坛再次召开，体现中拉双方坚定多边主义和南南合作的意愿，加强对话和尊重人民福祉是双方共同目标。中国农业的技术创新和广大市场为中拉农业合作提供新机遇，各国应加强对华贸易合作，希望中国继续加大对拉农业投资。

联合国拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，愿同中国、联合国粮农组织共同努力，尊重自然、顺应自然、保护自然，实现粮食安全。面对疫情挑战，希望着力推动农业数字化发展，注重社会包容和农业生态转型，共同努力推进农业发展。

(责编：高歌、吴成良)