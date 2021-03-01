人民网莫斯科3月1日电 （记者殷新宇）第28届明斯克国际书展近日在白俄罗斯首都明斯克落下帷幕。寒冷和疫情也不能阻挡热爱阅读的白俄罗斯民众。4天里，众多读者走进展览中心寻找自己心仪的图书，感受浓浓的书香和多彩的国际文化氛围。此次图书展共吸引了来自20个国家的281家出版机构参展。白俄罗斯总统卢卡申科在致书展的贺词中表示，明斯克国际书展已成为作家和出版商及广大读者交流的重要平台，有助于增进各国人民之间的人文联系。

中国一直是明斯克国际书展的重要外国参展方。本届书展上，白俄罗斯东方文艺出版社与白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院共同主办中国展台。书架上整整齐齐摆放着五排图书，一眼望去，孔子、红墙黄瓦的古建筑、大熊猫……图书封面满满的“中国风”。

白国立大学孔子学院中方院长刘素玲告诉人民网记者，中国展台大部分著作是东方文艺出版社和尚斯书店提供的中国文化方面的俄语书籍。孔子学院向观众们展示了该院近年来出版的作品，包括介绍中国改革开放经验和“一带一路”倡议的图书，还有研究白俄罗斯社会经济发展情况的著作，以及白俄罗斯青年汉学家科研成果论文集等。

据介绍，孔子学院今年新出版的3本著作在图书展上受到读者的关注：《汉白白汉词典》是中白文化和语言关系史上的第一部词典学著作，凝结着两国学者两年研究的心血；《一带一路框架下白中合作机遇》里的每一篇文章皆为中白学者合作完成，分析了两国在经贸、投资、科技等领域的合作前景和优先领域；白俄罗斯语教材是一本面向中国学生的优秀读物。

画水墨画、写“福”字……展览期间，中国展台上中国书法绘画“大师班”吸引了不少读者。“白俄罗斯民众对中国文化非常感兴趣。孔子学院经常举办中国文化公开课，每次活动结束后，都有很多人意犹未尽、不肯离去，不断询问下次活动的时间。”刘素玲说，孔子学院疫情期间坚持正常教学，白俄罗斯学生的汉语学习热情高涨。为了降低风险，学院增加了开课班次，减少了每班人数。

书展上，曾在中国工作12年的白俄罗斯记者普列斯卡切夫斯卡娅推介了她关于中国的新作。这本名为《读懂中国》的书是作者在中国工作期间在白俄罗斯报纸上所发文章的结集。“文章发在名为‘北京来信’的专栏。读者给我写信说，他们买报纸就是为了收集这个专栏。”普列斯卡切夫斯卡娅说，自己的新书收入了100多张照片，反映了中国各地的风土人情。

“白中两国人民相互学习和了解对方的历史、文化、民族风俗和传统非常重要。”白俄罗斯前驻华大使、白国立大学孔子学院院长托济克向记者表示，白中两国的友好合作符合双方的共同利益，对两国发展都具有战略意义。中国改革开放的经验是人类的宝贵财富，非常值得其他国家学习和借鉴。“一带一路”倡议更是惠及全球的伟大举措，为世界提供了共同发展的良好机遇。

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