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外媒：“这是一项非凡的成就”

高歌 实习生 金启彤 王素
2021年03月01日18:11 | 来源：人民网-国际频道
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在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利。现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。中国脱贫攻坚取得举世瞩目的成就，为全球减贫事业作出重大贡献，得到外国媒体和国际人士的高度认可。

“群众的财富在增长”

“一条贯穿湖南山区乡村的新道路，帮助农民将农产品更快地推向市场，并将附近城镇联系起来。”在中国湖南省“扶贫之路”沿线的村子里，当地农民向秀丽（音）对法新社说，她家的橘子生意规模扩大了一倍，孩子也能够上更好的学校了。对于2017年正式摆脱贫困的农民米佳志（音）来说，情况也从未如此好过。他说：“现在情况很好。我每年可以有3万至4万元的收入。”有了更高的收入和孩子们的帮助，他很快就会搬进新房子。“我很高兴！”他说。官方数据显示，5年来，当地贫困家庭的人均收入从约2300元增加到12200元。“有很多迹象表明，群众的财富在增长。”法新社在文章中说。

“中国实现脱贫得益于国家正确的扶贫方针，国家的支持措施优先向乡村倾斜，如拨款建设农村水利工程，修建公路，铺设自来水网；提升贫困地区民众受教育水平；为贫困地区提供财政支持。”中俄友好、和平与发展委员会专家理事会俄方主席尤里·塔夫罗夫斯基近日在接受俄新社记者采访时说，通过多年的不懈努力，中国贫困地区得以脱贫。

“取得这样的里程碑并不容易”

贫困一直是困扰全球发展的突出难题。中国迎难而上，取得了历史性成果。路透社在文章中指出，改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。特别是在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标。

美国战略与国际问题研究中心的一份研究报告指出，在世界上人口最多的15个发展中国家中，中国的贫困率下降幅度最大。《金融时报》在报道中称，中国扶贫工作取得这样的里程碑并不容易。2012年，中国有约9900万贫困人口，自脱贫攻坚战打响以来，政府向最贫困的村庄派遣了数百万扶贫干部以开展扶贫工作。

外媒注意到，改革开放以来，随着中国贫困发生率的下降，贫困地区的教育情况也得到了改善，义务教育覆盖率大幅提升。联合国儿童基金会的数据显示，在过去的20年间，中国儿童的死亡率大幅下降。“过去40年，中国的经济增长让数亿中国人摆脱了极端贫困……这是一项非凡的成就。”外媒在报道中援引世界银行中国局局长马丁·芮泽的话说：“对于绝大多数中国人来说，在短短一代人的时间里，生活便得到了显著改善。”

“以自身行动构建人类命运共同体”

“通过中国援助的扶贫试点项目，柬埔寨农村贫困人口获得了希望。”柬埔寨《金边邮报》刊文称，中国的扶贫试点项目给柬埔寨一个偏远村庄带去了实实在在的变化。当地一位村民表示，在扶贫项目开展之前，他几乎入不敷出，因为在当地一个菜农的月收入只有60美元左右。而如今，他接受了家禽养殖方面的培训，开办了养殖场，并从中获益。这位村民说，他是本村首位受益于该项目的人，对未来摆脱贫困感到乐观。

巴基斯坦国际新闻在文章中称，中国惊人的减贫成就不仅改善了本国人的生活，也通过“一带一路”倡议向中国以外的地区分享红利。巴基斯坦是中巴经济走廊的重要合作伙伴之一，中巴经济走廊第二阶段合作正在有效推进，第二阶段的重点不仅仅在于农业和工业方面的合作，还包括脱贫工作。

俄罗斯科学院远东研究所政治研究和预测中心主任、莫斯科高等经济学院东方学学院副教授安德烈·维诺格拉多夫对俄新社记者表示，中国的减贫经验可为其他国家和地区提供有益借鉴。

“中国近年来的发展成就有目共睹。”俄罗斯—中国分析中心主任、俄中友协副主席谢尔盖·萨纳科耶夫说，中国在基础设施、科技领域的成就惠及了所有人。他同时指出，中国人民不仅是经济发展的受益者，也是国家发展的推动者。萨纳科耶夫说：“中国用自身行动证明了如何构建人类命运共同体。我们对坚持多边主义、反对单边主义的其他国家敞开怀抱，一同携手解决世界贫困问题。”

(责编：高歌、吴成良)

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