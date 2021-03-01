人民网讯 巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶指出，为防止新冠疫情迅速蔓延，决定关闭包括幼儿园在内的所有学校，地区之间停止车辆和人员往来，政府机构工作时间人员不能超过50%。

据巴勒斯坦《天天报》3月1日报道，巴勒斯坦总理穆罕默德·阿什提耶对记者发表谈话说，当前巴勒斯坦境内疫情达到了疫情暴发以来最高程度，累计确诊病例181906例，死亡2024人。现在大部分都是新冠病毒变异株病例，医院病床使用率达到了前所未有的水平。

报道称，为有效防止疫情蔓延，阿什提耶总理宣布了新的防疫措施，主要有：第一、从2月28日开始的12天内，所有公立、私立学校和教育培训机构全部关闭，幼儿园也同时关闭。第二、包括耶路撒冷在内的各地区之间停止人员和车辆往来。第三、政府机构上班时间人员不超过50%。第四、禁止举行婚礼、派对和葬礼。第五、晚上7时至第二天6时，禁止使用汽车和所有交通工具，在这段时间，商业场所均关闭。第六、星期五和星期六全部封闭，不允许车辆通行，禁止使用各种类型汽车。第七、上述措施从3月1日开始执行，持续12天。安全执法机构要切实监查和监督措施落实情况，对违法者要根据相关法律进行处罚。

《天体报》报道说，巴勒斯坦政府已经拨款1000万美元购买新冠疫苗，原预计3月中旬到达巴勒斯坦，但因为工厂的原因，第一批疫苗推迟到下个月第一周运送到。（安国章）

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