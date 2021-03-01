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焦虑 抑郁 失眠……美国加州近半ICU医护人员面临心理问题

2021年03月01日13:50 | 来源：央视新闻客户端
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据美国哥伦比亚广播公司27日报道，在新冠肺炎疫情严重的加利福尼亚州，当地累计死亡病例已经达到近52000例。虽然近期加州的住院病例和感染人数有所下降，但当地医疗系统持续承受巨大压力，一线重症监护室医护人员的身心健康问题引发关注。

据美国哥伦比亚广播公司报道一项最新研究表明，近一半受访重症监护室医护人员可能正面临心理健康问题，包括焦虑、抑郁、失眠和创伤后应激障碍等。报道称，每一次病例数激增都会增加医护人员的工作负荷和感染风险。医护人员还要面临大量患者死亡的情况。

加州重症监护室的医护人员就表示，数月的持续工作已经让他们精疲力尽，看到过太多新冠肺炎患者死去，有时候回到家还在哭泣。

加州重症监护室医护人员 玛丽安娜·罗曼：我有时回到家会哭泣，回到家不去想这一切，真的很难。

加州呼吸科医生 德里克·谢伍德：我会跟家人视频，以这种方式来平复我的情绪。

加州重症监护室护士长 丽贝卡·桑多瓦尔：这真是一条漫长的路，我们还没有走到头，我们需要确保员工们都还好。

(责编：艾雯、燕勐)

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