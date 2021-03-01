多国人士认为中国脱贫攻坚成就世界瞩目，中国的减贫道路为世界各国，特别是发展中国家提供了宝贵经验。

英国议会跨党派“一带一路”工作小组顾问 阿富塔布·希迪齐：我认为中国有很多值得借鉴的经验，比如如何动员所有人齐心协力为共同的目标努力。习近平主席凭着超凡的领导才能动员各方资源，了不起。专门设立国家乡村振兴局来继续这一努力也是卓越的战略，显示了中国领导人的远见卓识，对于世界经济也相当有益。

赞比亚大学“一带一路”联合研究中心主任 桑德·恩加兰德：中国发挥了社会主义制度优势，中国共产党和中国政府展现出了卓越领导力，领导勤劳的中国人民取得了脱贫攻坚领域的众多成就。

欧洲科学院院士 瑞士工程院院士 迪迪埃·索内特：这是非凡的成就，中国对全球范围内减贫事业有着重要贡献，这一成功取决于中国特色的体制，中国能够积极设立目标，并具有调动大量资源去实现目标的能力，这真的是十分了不起。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯赞赏中国在消除贫困工作中取得的成功。作为人口大国，中国在脱贫工作中遇到了新冠肺炎疫情等种种困难，但仍然保持着良好发展态势。多国人士表示，对全世界而言，中国成功消除绝对贫困是具有重要意义的范例。

东盟中日韩宏观经济研究办公室主任 土井俊范：中国是一个有着14亿人口的大国，中国脱贫攻坚取得历史性成就，特别是在经历疫情的艰难时刻，中国完成了这一目标，这是一个了不起的成就。

巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任 沙基尔·拉迈：习近平主席提到中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，这是一个奇迹。世界可以学习中国减贫经验，学习如何推动多方位、多层次的精准扶贫。

南非西开普省社区安全部部长 阿尔伯特·弗瑞茨：我们将学习中国政府消除贫困的方法，看看我们如何利用南非的资源，真正彻底消除我们国家的贫困，衷心祝贺中国取得的减贫成就。

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