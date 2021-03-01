近日，孟加拉国《曙光日报》、《孟加拉国邮报》、《新视野日报》、bdnews24新闻网站等多家媒体报道了中国召开全国脱贫攻坚总结表彰大会的消息，评价中国取得脱贫攻坚的全面胜利，创造了人间奇迹。孟加拉国的经济学家在接受记者专访时表示，中国成功的脱贫模式已成为世界典范，值得学习借鉴。

孟加拉国乔格纳特大学经济系教授穆罕默德·艾依努尔·伊斯拉姆博士

孟加拉国乔格纳特大学经济系教授穆罕默德·艾依努尔·伊斯拉姆博士说，联合国制定的可持续发展目标的到期年份是2030年。中国提前10年实现了减贫的目标。他认为，中国采取的精准扶贫政策，真正把财政资金用到了扶贫一线。通过城乡结对帮扶的方式，把经济活动带到农村和偏远地区，有效激发了地方的经济活力。中国确实为全世界做出了良好示范。

孟加拉国达卡大学经济系教授萨伊玛·豪克·比迪莎博士

孟加拉国达卡大学经济系教授萨伊玛·豪克·比迪莎博士认为，中国能够取得令人瞩目的脱贫成就，推动工业化发展、普及职业教育、完善社会保障体系和加快城镇化建设发挥了重要作用。

伊斯拉姆认为，中国的脱贫攻坚取得成功的另一个重要因素是资金使用到位。他说，“政府的扶贫资金确实用到了百姓身上。”

他认为，孟加拉国可以借鉴中国成功的脱贫模式。孟加拉国可以从中国汲取经验，可以像中国一样让农村地区、偏远地区和沿海地区开展帮扶工作。到基层收集一手信息，实施扶贫计划，解决贫困问题。如果孟加拉国可以借鉴中国的成功模式，那么孟加拉国第八个五年计划的扶贫目标也会实现。（总台记者 于广悦）

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