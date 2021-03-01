新华社德国埃森2月28日电（记者张毅荣 张远）受新冠疫情影响线下停课两个多月后，德国伯乐高级文理中学2月下旬复课。中国驻德国大使馆工作人员日前专程前往学校，转交国家主席习近平夫人彭丽媛给师生们的信。

彭丽媛近期亲切致信该校师生，勉励他们为增进中德人民友谊作出新贡献。当天的转交活动上，两名学生代表朗读了中文信件和德语译文。师生代表请驻德大使馆转交给彭丽媛教授的回信。同学们还与中德来宾分享交流了中文学习和赴华游学的经历感想。

中国驻德国大使吴恳夫人郭金秋参赞在活动上表示，当前疫情背景下，此次相聚更显珍贵。伯乐高级文理中学2014年成立中文合唱团以来，同学们通过学唱中文歌曲提高了中文能力，疫情期间更用歌声传递了祝愿和友谊。希望同学们继续学好中文，更多了解中国，成为促进中德两国人民友谊的使者。

伯乐高级文理中学校长西蒙娜·雷乌恩（中文名何韵妍）表示，过去几年，通过与中国伙伴学校的交流，两国师生建立了特殊友谊。希望疫情过后能恢复以往正常的面对面交流。学校也将为维护、深化德中年轻人沟通和友谊继续努力，作出贡献。学校所在的埃森市副市长尤利娅·雅各布告诉记者，伯乐高级文理中学的中文课程、中文合唱团等目前已经成为埃森市对华交流合作的重要组成部分。

学生代表、高三学生安德烈·波尔特诺夫（中文名溥逍遥）说，自己学习中文两年，对书法、中文歌曲等产生了浓厚兴趣，曾4次前往中国不同地方游学。临近中学毕业，他希望未来能到中国高校留学，进一步了解中国和中国文化，继续为德中两国文化沟通搭建桥梁。

伯乐高级文理中学位于德国北威州埃森市，是德国最古老的12所公立中学之一，自1994年起开设中文课程，近年来多次组织师生赴华交流学习。2014年3月，彭丽媛陪同习近平主席对德国进行国事访问期间，曾参观该校并旁听中文课。2016年10月，彭丽媛在北京亲切会见来华游学的该校师生。

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