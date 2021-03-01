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伊朗认为现在与美英法德举行会议不合适

2021年03月01日10:10 | 来源：新华社
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新华社德黑兰2月28日电（记者夏晨）伊朗外交部发言人哈提卜扎德2月28日说，伊朗认为现在不是与美国、英国、法国、德国就伊核问题举行非正式会议的适当时间。对于伊方这一表态，美方表示失望。

哈提卜扎德当天在伊朗外交部网站上发表声明说，欧盟日前提议举行相关问题非正式会议，但鉴于美英法德四国最近的表态和举动，伊朗认为现在不是与这些国家举行非正式会议的适当时间。

他指出，拜登政府并未放弃上届美国政府的“极限施压”政策，也没有宣布其完全有责任履行伊核协议中所作承诺、遵守联合国安理会第2231号决议。“前进的路径十分清楚，即美国必须解除非法单边制裁，履行伊核协议承诺，这个问题不需要谈判”。伊朗将以“行动回应行动”，一旦制裁解除，伊朗将会重新完整遵守伊核协议。但如果面对的是“敌意举动”，伊朗也会做出相应回应。

针对伊方的上述表态，美国白宫一名发言人28日表示失望。这名发言人在一份简短声明中说，美方随时准备参与有意义的外交活动以实现双方共同遵守伊核协议的承诺。美方将与英国、法国、俄罗斯、中国和德国协商最佳的解决办法。

此前，欧盟提议举行伊核全面协议参与方与美国非正式会谈。美国国务院发言人普赖斯2月18日在一份声明中说，美国将接受欧盟的邀请。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：艾雯、燕勐)

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