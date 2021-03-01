科技巨头共建“数字乡村”

向14亿人口供应新鲜水果和蔬菜的任务正引领中国的电子商务公司进入偏远地区。它们试图革新当地数百年来的农业传统，为公司迅速发展的在线业务争取货源。

新冠肺炎疫情期间，留在家中的消费者开始在互联网零售商平台上购买商品。现在，中国一些大型私营企业正与政府联手，帮助农民增加产量、提高质量并降低价格。

智能农业是科技巨头的商业利益与国家议程相一致的领域之一。中国农业农村部2020年发布指导意见，呼吁增加私人投资发展现代农业技术，将物联网、5G和区块链等技术引入“数字乡村”。农业种植养殖科学与人工智能、量子计算等共同被列为中国未来5年的科技重点。网上农产品需求的激增和中国力促粮食供应自给自足的双重动力意味着科技巨头对中国农业现代化的尝试才刚刚开始。

——据彭博新闻社网站报道

移动支付成主流消费形式

自2020年新冠肺炎疫情暴发至今，中国移动支付业务量增长明显，“无现金”支付已经成为中国民众的主流消费形式。

2020年2月6日，中国商务部联合其国家卫生健康委印发《零售、餐饮企业在新型冠状病毒流行期间经营服务防控指南》，鼓励消费者使用移动支付方式进行结算，以降低感染新冠病毒的风险。中国政府的倡议举措使移动支付这种消费方式加快渗透至中国民众生活的方方面面，推动了其国内移动支付业务量的明显增长，“无现金”支付已成为该国民众的主流消费形式。

中国互联网信息中心发布的报告称，仅2020年上半年，“中国移动支付总额已达196.98万亿元（近30万亿美元），同比增长18.61%，居世界首位”。

——据美国PaymentsSource网站报道

(责编：艾雯、燕勐)