█ 受访专家：北京体育大学教授、博士生导师 林显鹏

近年来，河北省张家口市大力推广冰雪运动，升级冰雪项目设施，多措并举助推冰雪产业做大做强，吸引更多居民参与到滑冰、滑雪、冰球等冰雪运动之中，感受冰雪运动的魅力。图为2020年12月12日，冰球爱好者在张家口经济开发区一家滑冰场进行冰球训练。武殿森摄（新华社发）

据德国《法兰克福汇报》网站报道，北京在2015年赢得了2022年冬奥会主办权。到2022年中国预计将有3亿人参与冰雪运动。在上世纪90年代中期，中国大约只有1万名滑雪者，他们偏爱欧洲、日本和北美的滑雪坡道。但2020年2月发布的滑雪产业白皮书表明，现在中国已拥有770个滑雪场。由于新冠肺炎疫情，中国人纷纷在国内度假，这为国内冬季运动产业提供了巨大推动力。

法新社报道称，2022年北京冬奥会掀起了建设雪场的热潮，在日益壮大的消费需求的带动下，中国雪场数量迅猛增长。中国制定了雄心勃勃的计划，希望通过2022年冬奥会带动人们参与冰雪运动。

2022年北京冬奥会申办成功，为中国冰雪运动和冰雪产业的发展提供重要机遇。冬奥会申办成功后，中国在冰雪运动方面加速发展，中国冰雪竞技体育的体系建设、项目布局得到空前提升，中国竞技体育发展更加均衡。冬奥会的成功申办也使中国社会各界对冰雪产业的投入前所未有地加强。冰雪产业发展迎来属于自己的时代机遇。

近年来，中国冰雪产业的快速发展呈现出一些显著特征。第一，中国冰雪产业整体发展速度非常快，势头独步国际。目前，从全球范围来看，北美、欧洲、日本的冰雪产业均处于相对下滑阶段，而中国冰雪产业呈现出昂扬上升、“风景这边独好”的样貌。第二，中国冰雪产业区域发展特色明显。以往冰雪产业主要分布在以哈尔滨、沈阳、长春等城市为代表的东北地区。冬奥会申办成功以来，以张家口为代表的京津冀地区冰雪产业表现出强大的后发优势。第三，中国冰雪产业业态丰富且独具特色。中国不仅有欧美地区流行的冰雪度假旅游业态，同时有城郊休闲旅游业态，此外还涌现出一大批城市冰雪旅游综合体。第四，中国冰雪产业呈现全业态发展态势，中国不仅有冰雪旅游场地服务业、竞赛表演业、冰雪培训业、冰雪旅游会展业，近年来冰雪建筑业、冰雪金融投资、冰雪装备制造业等冰雪运动相关产业快速兴起，冰雪运动相关贸易销售等业务也大幅发展。

2020年初发生的新冠肺炎疫情，对中国冰雪产业影响巨大。疫情发生初期，全国所有雪场、冰场全部关闭，2020年整个雪季，绝大多数冰雪企业收入锐减。疫情对冰雪企业经济规模、整体战略、产业布局、人才集聚、要素集聚都造成巨大冲击。

随着中国疫情得到有效防控，冰雪产业的快速复苏为中国经济逆势增长提供助力。首先，冰雪产业具有强大的产业辐射能力和融合能力，能够有效带动建筑业、制造业、旅游业、宾馆业、餐饮业、房地产业和农业快速发展，有利于促进国民经济的恢复和增长。其次，冰雪运动发展有利于人们形成积极健康的生活方式，为中国完善公共卫生与健康防护体系、实现体育强国和健康中国目标提供助力。从实际情况看，今年春节以来，全国各地雪场异常火爆，人们正在积极走向户外，拥抱“冰雪”。

中国旅游研究院发布的《中国冰雪旅游发展报告2021》指出，疫情防控常态化下，冰雪旅游需求结构更倾向于周边游、家庭游、自驾游和定制旅游。在游客需求驱动和高品质冰雪旅游供给刺激下，预计2020-2021冰雪季我国冰雪休闲旅游人次将达到2.3亿人次，冰雪休闲旅游收入超过3900亿元，冰雪旅游红利将惠及更多中老年人、青少年、低收入群体等。

文化和旅游部、国家发展改革委、国家体育总局联合印发的《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023年）》中提出“到2023年，推动冰雪旅游形成较为合理的空间布局和较为均衡的产业结构，助力2022北京冬奥会和实现‘带动三亿人参与冰雪运动’”的目标。未来，中国冰雪产业的发展，将更加重视滑雪大区的建设，建设一批省级、国家级、世界级的滑雪旅游度假地；同时，注重冰雪旅游服务产业的发展，利用冰雪产业强大的辐射能力和带动能力，促进冰雪旅游与文化、教育、装备制造、科技等融合，推动冰雪旅游与大数据、物联网、云计算、5G等新技术结合。

“冰天雪地也是金山银山。”借助冬奥会筹办带来的发展机遇，中国冰雪产业正蓄势腾飞。

（本报记者 高 乔采访整理）

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