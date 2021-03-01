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援助五十三国  出口二十七国  跨海越洋兑现承诺

中国疫苗撑起全球抗疫“生命线”（国际论道）

本报记者   高  乔
2021年03月01日08:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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2月24日，泰国订购的首批中国科兴新冠疫苗运抵首都曼谷素万那普机场。泰国总理巴育、副总理兼公共卫生部长阿努廷等赴机场迎接。新华社记者 张可任摄

据中国外交部最新消息，中国目前已经或正在向53个国家提供疫苗援助，向27个国家出口疫苗。近日，中国对蒙古、埃及、泰国、新加坡、多米尼加、玻利维亚等国的疫苗援助和出口都已运抵当地。春节期间，中国向津巴布韦、土耳其、秘鲁、摩洛哥、塞内加尔、匈牙利、阿联酋等7国交付了疫苗。中国对外提供和援助新冠疫苗的行动一直没有停歇。

“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”2020年5月，中国国家主席习近平在第73届世界卫生大会视频会议开幕式上表示。

如今，跨海越洋的中国新冠疫苗就是中国兑现承诺的力证。从欧洲中部的匈牙利，到南美西部的秘鲁，再到非洲南部的津巴布韦……多国政要和外媒纷纷对中国新冠疫苗投下信任票。

真正的全球公共产品

据美国福克斯新闻网报道，应世卫组织方面请求，中国决定向“新冠肺炎疫苗实施计划”（COVAX）先提供1000万剂国产新冠疫苗，用于满足发展中国家的急需。世卫组织打算通过COVAX计划在2021年向发展中国家分发20亿剂安全有效的疫苗。

“中国疫苗有望成为‘发展中国家的生命线’”。美国《纽约时报》评论称。新冠肺炎疫情发生以来，中国一直致力于将新冠疫苗作为全球公共产品，促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性。中国的实际行动，国际社会看在眼里。

“从北非到南美洲的发展中国家都开始青睐中国疫苗”。美国《华盛顿邮报》指出，当前，疫情仍在肆虐，世界面临的一个大问题是，富裕国家订购的疫苗数量是其人口的两三倍，而那些发展中国家根本无法获得西方公司的疫苗合同。当这些发展中国家被西方排挤出疫苗供应圈后，中国疫苗为他们战胜疫情提供了选择。比如秘鲁，在订购了中国疫苗后，就能在6月份为其约一半人口接种疫苗。

埃菲社报道称，中国国药集团、科兴公司和康希诺生物公司研发的新冠疫苗正在非洲、东南亚（泰国、柬埔寨、老挝、印尼、菲律宾、马来西亚和缅甸）和拉丁美洲投入使用，欧洲国家中，塞尔维亚和匈牙利也使用了中国疫苗。中国巨大的生产能力及供应疫苗的较快速度吸引了拉美国家。有十几个拉美国家已经接收或正在等待接收首批中国提供的疫苗。

美联社报道称，中国是为数不多的可以大规模生产疫苗的国家之一，“对于那些尚未获得疫苗的国家，中国可能是唯一的解决方案”。

多国领导人带头接种

1月10日，塞舌尔总统拉姆卡拉旺接种中国国药集团生产的新冠疫苗。1月13日，印尼总统佐科接种来自中国科兴公司的新冠疫苗。1月14日，土耳其总统埃尔多安接种中国科兴公司的新冠疫苗。2月9日，秘鲁总统萨加斯蒂接种中国国药集团生产的新冠疫苗。2月12日，智利总统皮涅拉接种中国科兴公司研发的新冠疫苗。2月15日，赤道几内亚总统奥比昂接种中国国药集团研发的新冠疫苗……近来，多国领导人带头公开接种中国生产的新冠疫苗，为中国疫苗投下信任票。

泰国国家疫苗研究所所长纳空表示：“我们对中国生产的疫苗非常有信心，因为这一疫苗已经经过两国权威部门在有效性和安全性方面的验证，并在接种过程中显示出非常好的效果。整体而言，该疫苗在安全性方面拥有很好的口碑，这也是我们选择这一疫苗的主要原因。”

“是时候信任中国疫苗了”。《纽约时报》刊文称，已有许多国家对中国疫苗完成审查并批准使用。玻利维亚、印度尼西亚、土耳其、巴西和智利已批准并开始推出中国科兴研发的疫苗。阿联酋、巴林、埃及、约旦、伊拉克、塞尔维亚、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦也已批准了中国国药疫苗。越来越多的证据表明中国疫苗效果可靠，各国应该迅速、认真对待，特别是考虑到全世界疫苗供应短缺的情况。

斯里兰卡外交秘书贾亚纳特·科隆巴哥表示，中国因疫情曾经有过一段艰难时期，但最终在抗击疫情中取得显著成效。与此同时，中国还向许多国家提供支持，现在中国生产的新冠疫苗正帮助许多国家抗击疫情。几乎所有斯里兰卡人都受益于中国的抗疫物资，中国正在克服困难，为向斯里兰卡提供疫苗进行准备，此举是“一个伟大的姿态”。

带来“隧道尽头的光芒”

“中国疫苗挽救了非洲人民的生命。”正如赤道几内亚总统奥比昂所说，对于众多缺乏疫苗研发生产能力的发展中国家而言，中国疫苗犹如一场“及时雨”，为当地焦灼的抗疫“战场”带去希望的甘霖。

塞内加尔总统萨勒在接受法国24电视台和法国国际广播电台联合采访中表示，当发达国家已普遍开始接种疫苗时，非盟为获取疫苗筹集了2亿多美元，却求购无门，中国疫苗是塞目前能获得的唯一疫苗。塞中疫苗合作不存在任何意识形态因素。中国不仅向非洲，也向中东等世界其它地区供应疫苗，帮助有关地区国家抗击疫情。

据英国《金融时报》报道，在欧洲和美国主导的全球疫苗竞赛中，非洲国家正把目光投向西方以外，整个非洲大陆的政策制定者都在寻求中国和俄罗斯等国的疫苗。从肯尼亚到几内亚，许多国家的官员正在与中国和俄罗斯进行谈判以采购疫苗，作为世卫组织支持的全球疫苗计划的补充。非洲最大的航空公司埃塞俄比亚航空已经建立了一条空中通道，将冷冻疫苗从中国深圳运送到埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。该航空公司表示，从那里，疫苗可以分发到非洲各地。

津巴布韦总统姆南加古瓦表示，中国将津巴布韦列入首批疫苗援助国，体现了两国是好朋友、好伙伴。中国在自身也需要疫苗的情况下，仍然不忘向津巴布韦等发展中国家提供疫苗援助，诠释了中国在全球抗疫事业中发挥的值得称赞的作用。这批疫苗给正在进行抗疫斗争的津政府和人民带来希望，犹如“隧道尽头的光芒”。

(责编：艾雯、燕勐)

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