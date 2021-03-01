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法国学者期待法中、欧中携手应对全球性挑战

2021年03月01日07:50 | 来源：新华社
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新华社巴黎2月28日电（记者唐霁 刘芳）关于国家主席习近平25日晚同法国总统马克龙通电话，法国学者日前在接受记者采访时表示，通话将进一步促进法中关系良好发展，期待法中、欧中携手努力，共同应对全球性挑战。

位于法国巴黎的ESCP高等商学院副校长、欧洲商务孔子学院外方院长莱昂·劳鲁萨注意到，习近平主席在通话中指出，欧洲发展壮大有利于多极化世界和平、稳定、发展，有利于欧中两大力量加强合作，共同应对多种全球性挑战。

劳鲁萨表示，欧洲特别是法国应该加强与中国在多领域的合作。人类当前面临紧迫的全球性挑战，包括新冠疫情、气候变化、安全问题、可持续发展、民粹主义抬头、自然资源短缺等，中国与法国以及欧盟国家有责任通过协商、合作，团结起来共同应对这些重大挑战。

他同时认为，欧中共同宣布完成中欧投资协定谈判，是欧中关系向前迈出的一大步。中欧投资协定早日生效将有助于扩大双方企业进入彼此市场，提供更加公平的营商环境，共同推动更多可持续发展项目。

习近平主席在通话中指出，中方乐见包括法国在内的国际社会各方加大对非洲投入，愿同法方保持沟通。对此，巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米认为，对非合作是法中两国以及国际社会合作的重要领域。

劳鲁萨表示，法中两国在非洲的合作有很强的互补性，非洲目前在公共卫生和教育领域面临严峻挑战，这可以成为法中两国开展合作的重点。

马克龙在通话中表示，法方赞赏中方为国际抗疫合作，特别是帮助其他国家加快获取疫苗所作积极贡献，希望同中方加强这方面合作。对此，劳鲁萨表示，中国向众多发展中国家提供新冠疫苗援助，体现了团结抗疫、国际合作的精神，“这是极为重要的抗疫贡献，历史将会记住”。

本哈米认为，在团结抗疫方面，法中两国肩负着重要责任。希望两国继续扩大在科研等领域的合作，共同支持世界卫生组织，进一步推动国际抗疫合作。

(责编：艾雯、燕勐)

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