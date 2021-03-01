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研究发现宽吻海豚的性格特征与灵长动物相似

2021年03月01日07:49 | 来源：新华社
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新华社北京2月28日电 《参考消息》2月28日刊登英国《每日邮报》网站报道《研究发现：海豚拥有类似人类的性格特征》。摘要如下：

英国赫尔大学的心理学家及其同事对多个国家的134只宽吻海豚进行了总共近10年的研究。他们发现，这种海洋哺乳动物展现出与灵长动物相似的开放性、社交性等性格特征和好奇心。

众所周知，猴子和类人猿的性格特征与人相似。这项研究从2012年起，着重考察宽吻海豚是否具有与灵长动物相似的性格特征。该研究的论文日前发表在英国《比较心理学杂志》上。

从事这项研究的科研人员介绍说，尽管宽吻海豚早已适应水中生活，它们与灵长动物拥有共同祖先的最晚时间是在9500万年前，但宽吻海豚的“若干行为和认知特征”类似于人类以外的灵长动物。比如黑猩猩和宽吻海豚都生活在所谓的“裂变-融合”社会中。这意味着个体在群体中有着动态的关系，它们的个体每天在群体活动中多次“合并”或“分裂”。

参加这项研究的英国赫尔大学心理学家布莱克·莫顿说，他和同事在墨西哥、法国、美国、荷兰、瑞典、巴哈马等国研究了134只宽吻海豚，其中有56只雄性、78只雌性。结果发现这些海豚在性格特征的开放性、社交性等方面与非人类的灵长动物相似。

莫顿还表示，与许多灵长动物一样，宽吻海豚的脑容量比维持其身体基本功能所需的脑容量大得多，“这种大脑物质的过剩成为其智力的来源，而智能物种往往充满好奇心”。

科研人员总结说，无论生活在哪个生态系统中，聪明和具备社交能力都可能对某些性格特征的进化起到重要作用。进一步在性格特征方面研究海豚，不仅有助于更好地了解这一物种，还有助了解灵长动物甚至人类自身。

(责编：艾雯、燕勐)

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