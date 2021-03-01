新华社开罗2月28日电（记者王尚）亚丁消息：也门联合政府和控制该国北部的胡塞武装28日在北部马里卜省交换36名战俘。

也门政府军一名军官当天在接受新华社采访时说，也门联合政府和胡塞武装在马里卜省各自释放对方18名战斗人员。马里卜省部族长老们协调并促成此次换俘。

另据也门萨巴通讯社报道，18名胡塞武装人员28日获释。

马里卜省是也门石油主产区，也是沙特阿拉伯主导的多国部队指挥部所在地。今年1月以来，胡塞武装和也门政府军在该省发生激烈交火，造成数百人死亡，超过1200个家庭流离失所。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等重要议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。2020年12月，也门政府与南方过渡委员会组建联合政府。至此，也门南部大部分地区实现了名义上的统一。

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