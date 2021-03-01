新华社伦敦2月28日电（记者张家伟 金晶）英国英格兰公共卫生局28日发布信息说，英国累计确诊6例最早在巴西发现的变异新冠病毒感染病例。

英格兰公共卫生局表示，这种名为“P.1”的变异新冠病毒最早在巴西马瑙斯被发现，该局已将其列为“受关注”的变异新冠病毒。目前在英格兰和苏格兰分别确诊3例相关病例。英格兰的确诊病例中有两例来自同一家庭，有巴西旅行史，另外一例的具体情况仍在调查中。

另据苏格兰政府介绍，苏格兰的3例确诊病例都有巴西旅行史，但与英格兰的确诊病例之间不存在关联。

英格兰公共卫生局表示，“P.1”变异新冠病毒与最早在南非发现的“B.1.351”变异病毒具有一些相同的特征，比如被称为“E484K”和“N501Y”的突变。现有疫苗对“P.1”变异病毒的免疫效果尚需进一步研究。

英格兰公共卫生局新冠应对策略主任苏珊·霍普金斯说，不管新冠病毒如何变异，其传播方式都是一样的，“这意味着预防感染的措施没有改变”。人们应尽可能待在家中，外出时戴口罩、勤洗手并保持社交距离。

英国政府28日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例6035例，累计确诊4176554例；新增死亡病例144例，累计死亡122849例。

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