欧洲联盟外交和安全政策高级代表何塞普·博雷利的发言人2月27日证实，已经要求欧盟驻古巴大使阿尔韦托·纳瓦罗返回比利时布鲁塞尔，要求他解释为何在一封敦促美国新政府停止干涉古巴内政的公开信上署名。

【挨批“自作主张”】

美国《政治报》披露，纳瓦罗2月在一封由古巴官员和公民联合署名的公开信上签字。公开信敦促由约瑟夫·拜登领导的美国新政府解除对古巴的贸易和旅行限制措施，敦促美方“停止与古巴为敌”、停止干涉古巴内政。

纳瓦罗的举动惹恼部分欧洲议会议员。16名欧洲议会议员2月23日联名致信博雷利，批评纳瓦罗的举动“无法接受”，要求解除他的职务。

信件说，纳瓦罗负责欧盟对古巴的外交事务，却向“第三国政府喊话，而那（美国）是欧盟的伙伴和盟友”，“这名大使不够资格担任这一要职……我们要求……启动撤换他的程序”。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视态度。1961年，美古断绝外交关系。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年7月，两国正式恢复外交关系，但美国并未全面解除对古巴封锁。唐纳德·特朗普2017年就任美国总统后，美国政府收紧对古巴政策。

【召回寻求解释】

博雷利的发言人彼得·斯塔诺27日说，欧盟已经要求纳瓦罗返回欧盟总部。

斯塔诺说：“我们已经收到欧洲议员的来信，并且要求大使返回布鲁塞尔、向博雷利解释。同时，我们要求他提供详细说明这件事的报告。”

就记者提出的博雷利是否打算解除纳瓦罗职务的问题，斯塔诺拒绝回答。

《政治报》报道，尽管博雷利曾经公开表示不认同美方对古巴政策，但纳瓦罗的举动显然没有与欧盟总部事先沟通。

1月11日，特朗普领导的美国政府宣布把古巴重新列入“支持恐怖主义国家”名单。博雷利2月初访问俄罗斯时说，欧盟对此遗憾，希望美国新政府做出改变。

美国1982年把古巴列入“支恐国家”名单。2015年，随着美古关系缓和，贝拉克·奥巴马执政时期把古巴移出名单。

经过七轮谈判，古巴和欧盟2016年3月在古巴首都哈瓦那签署旨在推动双边关系正常化的框架协议，为欧盟及其成员国与古巴开展包括经贸领域的全面合作打开通道。（杜鹃）（新华社专特稿）

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