以色列国防部长本尼·甘茨2月27日说，依据他的初步分析，伊朗应该为一艘以色列籍货船在阿曼湾爆炸承担责任。

以色列籍货船“埃利奥斯·雷伊”号从沙特阿拉伯东部达曼港起航，前往新加坡，2月25日晚在阿曼湾爆炸。爆炸致使船体出现两个洞，但货船仍能安全行驶，船员平安。

甘茨告诉以色列公共广播公司记者，“伊朗正在寻求袭击以色列基础设施和公民”，事发时货船所处位置相对靠近伊朗，他因而作出上述判断。

他承认，“这只是初步分析，有待更深入调查”。

伊朗政府尚未回应“埃利奥斯·雷伊”号爆炸事件。

以色列第13频道电视台援引一些以色列国防部官员的话报道，伊朗海军“精确袭击”这艘货船，从而避免人员伤亡。一个以色列代表团正前往阿拉伯联合酋长国迪拜调查。货船目前停靠在那里。

美国和沙特把海湾地区2019年发生的多起油轮遭袭事件归咎于伊朗，伊方否认。

以色列是美国盟友，与伊朗互视为宿敌。美国与伊朗近期就重返伊朗核问题全面协议互开条件，双方都要求对方先迈第一步。美军2月25日对叙利亚东部受伊朗支持的民兵组织目标发动空袭，宣称这是为报复美军和多国联军人员在伊拉克遇袭并向伊朗释放信号。伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫2月27日谴责美军空袭侵犯叙利亚主权，否认伊朗关联在伊拉克的美方目标遇袭。（杜鹃）【新华社微特稿】

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