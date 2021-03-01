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美国监管机构初步评估显示——

波音777飞机引擎故障与金属疲劳有关

本报驻美国记者  吴乐珺
2021年03月01日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，美国联邦航空局发布一项紧急适航指令，要求美国各航空公司对配备普惠PW4000引擎的飞机在执飞前进行特定检查。美国国家运输安全委员会表示，此前出现引擎故障的美联航波音777—200客机的引擎风扇叶片受损与金属疲劳有关。

　　出事的美联航客机2月20日从美国科罗拉多州首府丹佛国际机场起飞后，右引擎外壳解体并爆炸起火。飞机被迫返回丹佛国际机场并安全着陆，返航途中引擎碎片掉落，所幸没有造成人员伤亡。波音777客机是由波音公司制造的双引擎宽体客机，出事飞机已经飞行了26年，使用的是普惠公司生产的PW4000—112引擎。

　　美国联邦航空局在声明中表示，在审查现有数据并考虑了其他安全因素后，操作人员必须对每个PW4000引擎前部的大型钛风扇叶片进行热声成像检查。美国联邦航空局称，在获得进一步数据后，可能会修订指令，设定新的检查间隔时间。

　　美国国家运输安全委员会主席罗伯特·萨姆沃特表示，出事引擎的22个风扇叶片中有一个从根部断裂，另一个从中间折断。事故中，飞机机身有轻微损坏，机翼与机体连接处的一块玻璃纤维被刺穿，但没有出现结构性破损。接下来，美国国家运输安全委员会将调查引擎整流罩与飞机分离的原因，以及引擎燃料已关闭但仍发生火灾的原因。普惠公司表示，正积极与运营商和监管机构协调，支持更新PW4000引擎的检查间隔时间。

　　类似引擎故障已经不是第一次发生。就在美联航客机出事的同一天，一架波音747—400货机从荷兰马斯特里赫特机场起飞后，引擎出现故障，部分金属零部件碎片掉落。这架货机也使用了普惠公司PW4000系列引擎。2018年2月和2020年12月，美联航和日本航空公司的波音777客机搭载的普惠引擎也发生类似故障。

　　波音公司称，目前生产的波音777飞机均搭载通用电气公司的引擎，事故不会影响相关机型飞机生产和交付。美联航和美国航空公司相继表示，旗下的部分波音777飞机的引擎由通用或罗尔斯—罗伊斯提供，将正常执行飞行任务。

　　（本报华盛顿2月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年03月01日 15 版）
(责编：郝江震、白宇)

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