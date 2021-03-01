本报驻南非记者 万 宇

新学期开始，正上五年级的博茨瓦纳女孩莫缇学习更有动力了：“我们搬进了新学校，用上了崭新的桌椅。”

灰色的屋顶、黄色的砖墙，高耸的钟楼、平整的操场……位于博茨瓦纳首都哈博罗内奎嫩区的莫帕尼小学新近落成。“新学校的设施都是原来的小学没有的，这是我们的美丽校园。”莫帕尼小学校长马拉塔说。

莫帕尼小学由中国政府援建，2018年6月开工，2020年底竣工，今年1月正式移交。新校园包括行政大楼、计算机室、实验室、图书馆、足球场、篮球场以及餐厅、教师宿舍等配套设施，场地面积4万多平方米，建筑面积超过7000平方米，预计可接收880名学生入学。目前，已有600多名当地学生进入学校读书。

马拉塔说：“我们的生源主要来自赛拉蒙小学和陶曼特小学，这两个学校学生多，教室远超负荷，一些学生甚至没有桌椅，只能席地而坐。由于年久失修，一些校舍成了危房。中国朋友伸出援手，建起这座学校，孩子们都希望来这里上学。”

据项目承建企业龙信建设集团负责人戴利平介绍，企业采取严格防疫措施，施工人员零感染。2020年10月，工程进入精装修阶段，遭遇水泥等材料短缺问题，在中国驻博茨瓦纳大使馆支持下，在博中资企业专门调配一批水泥，优先供该项目使用，为项目顺利完工提供了保障。

除10名中方工程人员外，项目其余建设人员均在当地聘用。吉勒是木工出身，来到项目工地后，在中国师傅带领下成为一名出色的泥瓦工。他说：“这份工作让我学到很多新技能。”油漆工塔旺兹家就住在莫帕尼。他说：“几年前，这里还是一片荒地。现在这里有美丽的校园，我能在其中出一份力，感到非常自豪。”

（本报约翰内斯堡2月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月01日 03 版）

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