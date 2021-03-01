本报驻泰国记者 孙广勇 赵益普

2月27日，马来西亚向中国科兴公司订购的首批新冠疫苗半成品抵达吉隆坡国际机场。新华社记者 朱 炜摄

2月28日，由中国援助、菲律宾接收的首批新冠疫苗运抵菲律宾首都马尼拉。菲律宾总统杜特尔特前往机场迎接。杜特尔特在疫苗交接仪式上致辞说，菲律宾接收到中国科兴新冠疫苗，这是菲律宾在抗击新冠肺炎疫情过程中迈出的关键一步，“中国的疫苗援助彰显了两国之间的友谊和团结，我要向中国人民和政府致以衷心感谢”。

2月28日，泰国开始为医护人员等高风险人群接种中国科兴新冠疫苗，包括副总理兼公共卫生部长阿努廷在内的5名内阁成员当天在曼谷率先接种疫苗。泰国总理巴育主持首批疫苗接种仪式，并在接种仪式后的记者会上表示，这是泰国疫苗接种的第一天，也是为泰国民众重塑信心的一天，是泰国历史性的一刻。

2月27日，马来西亚向中国科兴公司订购的首批新冠疫苗半成品运抵吉隆坡国际机场。马来西亚科学、工艺和创新部长哈伊里·贾迈勒丁在交接仪式后的新闻发布会上说，中国研发的疫苗将为马来西亚抗击疫情发挥重要作用。马外长希沙姆丁通过社交媒体表示，马来西亚能够获得新冠疫苗，彰显了马中两国的“强劲关系”。

面对疫情挑战，中国和东盟守望相助、互相支持。中方与东盟国家卫生部门保持热线联系，及时相互通报疫情变化和最新信息。除公开发布诊疗和防控方案外，中方还与东盟及有关成员举行多场卫生专家视频交流会议，交流防控措施、诊疗方案和救治经验。根据东盟方需要，中国政府向东盟国家派出医疗专家组，并帮助菲律宾、缅甸建立病毒检测实验室，有力提升东盟方能力建设。

收到中国援助的新冠疫苗后，文莱外交事务部长艾瑞万说，这是中国人民赠予文莱人民的礼物，体现了两国长期传统友好和深度互信。老挝人革党中央政治局委员、国家副主席潘坎表示，这再次体现中国党、政府和人民对老挝的守望相助之情。柬埔寨首相洪森表示，疫苗援助是柬中两国和两国人民铁杆情谊和紧密合作的又一力证。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院近日发布的调查报告显示，受访者认为，在东盟对话伙伴中，中国是为东南亚提供抗疫帮助最多的国家。这份名为《2021年度东南亚态势》的调查报告基于从2020年11月18日至2021年1月10日进行的一项调查编制而成，来自东盟十国各界的1032名受访者参与了调查。44.2%的受访者认为，中国是东盟对话伙伴中为该地区提供最多抗疫支持的国家。

2021年是中国和东盟建立对话关系30周年。泰国国家行政学院政治系教授派汕表示，东盟已成为中国最大贸易伙伴。共建“一带一路”将成为东盟国家拉动经济增长的重要动力，东盟与中国在共建“一带一路”和促进疫后经济复苏方面拥有巨大合作空间。

（本报曼谷2月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年03月01日 03 版）

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