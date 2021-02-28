新华社马尼拉2月28日电（记者夏鹏 袁梦晨）由中国援助、菲律宾接收的首批新冠疫苗28日运抵位于首都马尼拉的比利亚莫尔空军基地，菲律宾总统杜特尔特和中国驻菲律宾大使黄溪连前往机场迎接。

杜特尔特在疫苗交接仪式上致辞说，菲律宾接收到中国科兴新冠疫苗，这是菲律宾在抗击新冠疫情过程中迈出的关键一步，“中国的疫苗援助彰显了两国之间的友谊和团结，我要向中国人民和政府致以衷心感谢”。

黄溪连表示，此次中国援菲新冠疫苗包括中国政府援助菲政府的疫苗和中国军方向菲军方捐赠的疫苗。希望这些疫苗能在第一时间给最有需要的人接种，为菲控制疫情、恢复经济及保护人民安康提供宝贵助力。

黄溪连说，此次中方专门安排军用飞机向菲运送疫苗，体现了中国政府和人民对菲律宾政府和人民的友好情谊，展示了两国军队共同抗击疫情、加强防务合作的坚定决心。作为菲律宾的好朋友、好邻居、好伙伴，中国真诚希望菲律宾能尽快控制疫情，实现经济复苏和民生恢复。

菲律宾总统发言人哈里·洛克25日表示，中国援助的科兴疫苗是菲律宾接收的第一批疫苗。

菲律宾食品和药物管理局已于22日正式批准给予中国科兴公司生产的新冠疫苗紧急使用许可。目前，菲律宾政府正在进行新冠疫苗接种准备工作，大规模疫苗接种预计将于3月在该国多地展开。

根据菲卫生部消息，截至当地时间28日16时，菲律宾新冠病例累计确诊576352例，累计死亡12318例。

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