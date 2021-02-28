新华社布达佩斯2月28日电（记者袁亮）匈牙利总理欧尔班2月28日通过社交媒体宣布，他当天在首都布达佩斯接种了中国国药集团生产的新冠疫苗。

“接种啦！”欧尔班在其社交媒体账号上说。这行文字下面配有3张照片，一张是他接种的画面，第二张是医生展示中国国药集团新冠疫苗，另一张显示完成此次接种的注射室。

欧尔班此前对媒体说，他对中国新冠疫苗很有信心，最信任中国疫苗。

匈牙利迄今批准并采购了5款新冠疫苗，其中包括中国国药集团疫苗、俄罗斯“卫星V”疫苗、美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司合作研发的疫苗等。中国出口匈牙利的首批新冠疫苗于2月16日运抵布达佩斯。

匈牙利自2020年12月底开始新冠疫苗接种，优先接种人群包括医务工作者、老年人以及福利院居住人员和工作人员等。据匈牙利新冠疫情防控中心公布的数据，截至当地时间2月28日8时，匈牙利有677682人完成第一剂新冠疫苗接种，其中249499人完成两剂接种。

匈牙利总统阿戴尔已于2月26日在布达佩斯接种了中国国药集团生产的新冠疫苗。

(责编：郝江震、白宇)