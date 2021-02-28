新华社安卡拉2月27日电 综合新华社驻中东地区记者报道：新冠疫情仍在中东地区蔓延。近期，变异新冠病毒在巴勒斯坦迅速传播，卡塔尔新冠重症病例显著增加，中东多国正加紧推进疫苗接种。

巴勒斯坦卫生部27日报告新增确诊病例1623例，累计确诊206438例，累计死亡2236例。近期住院的新冠患者中，60%至70%是变异新冠病毒感染者。为防变异病毒随人员流动进一步扩散，巴勒斯坦总理阿什提耶当天宣布，自28日起在约旦河西岸实施为期12天的“封锁令”，通常情况下每日封锁时间为19时至次日6时，周五和周六全天封锁。

卡塔尔卫生部27日报告新增确诊病例460例，累计确诊163197例，累计死亡257例。卫生部当天表示，近期住院新冠患者有所增加，重症患者增加尤为明显，希望民众严格遵守防疫措施，加强防护。

土耳其卫生部27日报告新增确诊病例9193例，累计确诊2693164例，累计死亡28503例。截至当天，土耳其已完成超过853万剂新冠疫苗接种。

伊朗卫生部27日报告新增确诊病例7975例，累计确诊1623159例，累计死亡59980例。伊朗政府目前正加紧采购新冠疫苗，医护人员、老年人等将优先接种。

以色列卫生部27日报告新增确诊病例3290例，累计确诊773261例，累计死亡5726例。卫生部当天公布的数据显示，以色列已有逾468万人接种新冠疫苗，约占全国总人口的50.3%。

黎巴嫩卫生部27日报告新增确诊病例3100例，累计确诊372775例，累计死亡4652例；过去两周新冠病毒检测阳性率为18.1%。截至27日，黎巴嫩已收到约10万剂辉瑞新冠疫苗。

摩洛哥卫生部27日报告新增确诊病例416例，累计确诊483410例，累计死亡8615例。截至当天，已有超过340万摩洛哥民众接种新冠疫苗。（执笔记者：郑思远；参与记者：刘宗亚、郑一晗、王峰、吴丹妮、涂一帆、熊思浩、杨元勇、王尚、尚昊、夏晨、苏小坡、张淼、王薇、陈斌杰、冀泽、黄灵、马意翀、潘晓菁）

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