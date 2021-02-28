新华社金边2月28日电 （记者毛鹏飞、高炳南）8个省：25条路、全长155公里；13个省：1810口井、127个池塘……这一串串数字，记录着中国援助柬埔寨农村发展项目建设者的足迹和汗水，也记录着数百万柬埔寨农村老百姓日新月异的生活。

“春节没有回去，在这里抓紧时间给老乡们多打几口井。”中国城市建设研究院派驻中国援柬乡村供水项目二期的结构工程师薛亮日前对新华社记者说。

他和同事们2020年1月到柬之后，被当地缺水的景象深深震动。“当地老百姓80%的生活饮用水都是接雨水，还有一部分是在十多里外的河里取水，旱季雨水河水都不够，就得花钱买水用。”

当时，柬埔寨约58%的农村人口无法获得清洁用水，约84%的农村地区缺乏基本的卫生设施。因此，项目决定采用多线施工，赶在旱季之前尽量多打井修池塘，保证旱季的生活饮用水和农田灌溉。

“我记得在打出第一口水井的时候，当地的老百姓特别特别高兴，村长当时抓着我们的手，眼泪都快出来了。”薛亮说。

中国援柬乡村道路项目也是当地民众期盼已久的工程。由上海建工集团承建的一期工程长35公里，分布于4个省，项目已于2019年4月竣工验收。

原有土路被升级为宽阔的沥青路，偏远的村庄连通了国道，打通最后一公里，大大方便了老百姓出行。道路建成后，很多原本荒凉的土地，逐渐有人在路边造房安家，市场也更活跃，带动了柬埔寨农村地区的经济发展。

乡村道路项目第二期2019年11月底开工，合同工期36个月，路线全长约120公里，共计19条道路，分布于6个省。

上海建工柬埔寨公司副总经理彭博华对记者说，开工不久就遇到新冠疫情暴发，但由于积极防疫、保障生产，“项目有望提前完工，尽早解决当地百姓雨季出行困难”。

中国援柬乡村道路和供水项目受到柬各界称赞和欢迎。柬农村发展大臣乌拉本不久前考察道路施工现场时感慨道，柬埔寨很多农村地区仍然是砾石路，改善乡村道路雨季泥泞、出行困难的现状，一直是柬政府和人民的愿望，中国朋友正在帮我们逐步实现这个愿望。感谢中国对柬埔寨农村发展提供的帮助和支持，感谢建设者的辛勤付出。

中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权表示，中柬双方正在积极推动“友谊路”“幸福泉”下一阶段合作，为柬老百姓带来更多实惠和便利。邬国权说，民生领域是中国对柬发展援助的重点领域，在柬“打井解民忧，修路便民行，扶贫办实事”是落实两国领导人有关共识的具体体现，是构建中柬命运共同体的生动写照。

为在援助过程中提升柬工程建设管理水平，中国援柬乡村供水和道路项目均采用“当地实施、当地运营、当地受益”的受援方自建模式。

彭博华说，中方技术人员与当地监理不断沟通交流，让当地政府和技术人员深入了解中国技术标准，通过高质量的道路建设，提高中国技术标准在当地的认可度。

柬埔寨农村发展部国务秘书占达龙对记者说，在项目实施过程中，中资企业帮助当地培训了数百名技术人员，提升了柬埔寨工程建设技术及项目管理水平。中国继续帮助柬埔寨推进农村发展，将对推动当地经济发展、改善老百姓生活水平作出重要贡献。

(责编：高歌、杨牧)