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第二批中国科兴疫苗运抵墨西哥

2021年02月28日11:09 | 来源：人民网-国际频道
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墨西哥外长埃布拉德（右）和中国驻墨西哥大使祝青桥（左）摆出友好相助的手势。中国驻墨西哥大使馆供图

人民网墨西哥城2月27日电 （记者刘旭霞）第二批中国科兴新冠疫苗27日运抵墨西哥首都墨西哥城国际机场。中国驻墨西哥大使祝青桥和墨西哥外交部长埃布拉德前往机场迎接。

埃布拉德在致辞中表示，在两国元首亲自关心和指导下，中方一个月内分两批次向墨西哥驰援科兴疫苗成品，有力保障墨西哥国家疫苗接种计划实施，充分体现中方对墨中关系的高度重视和两国人民间的深厚情谊。墨西哥人民将始终铭记中方的慷慨帮助。

祝青桥在致辞中表示，中方克服自身困难向墨方提供疫苗，既是对好兄弟、好伙伴的真诚支持，也是积极推动构建人类卫生健康共同体的生动体现。中方愿同墨方一道，进一步加强以疫苗为重点的抗疫合作，持续扩大各领域互利友好合作，推动中墨全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

首批中国科兴新冠疫苗20日运抵墨西哥城，22日在墨西哥州埃卡特佩克市开始接种。

去年12月24日，墨西哥启动新冠疫苗接种，优先为抗疫医护人员、老年人等群体接种，预计2022年3月实现新冠疫苗接种全国覆盖。

墨西哥卫生部26日公布的数据显示，该国累计新冠确诊病例2076882例，累计死亡病例184474例。

(责编：高歌、刘慧)

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