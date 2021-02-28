驻尼使馆临时代办赵勇致辞。姜宣 摄

人民网阿布贾2月27日电 （记者姜宣） 当地时间26日，尼日利亚阿布贾大学举办“中尼建交50周年”研讨会，驻尼使馆临时代办赵勇，阿布贾大学校长纳阿拉、尼智库学者等40余人与会。

赵勇表示，中尼建交50年来，两国关系不断迈上新的台阶。2月10日，中国国家主席习近平同尼日利亚总统布哈里就两国建交50周年互致贺函，双方均表示中尼战略伙伴关系呈现良好发展势头，切实增进了两国人民的福祉。上个月，中国国务委员兼外长王毅成功访尼，双方就成立两国政府间委员会等达成一系列共识。今年是中尼关系承前启后的关键年，中方愿同尼方一道，进一步加强政治、经贸、教育、卫生等领域合作，推动两国关系全面、深入发展。

纳阿拉表示，当今世界上没有一个国家能像中国这样如此受欢迎，中国在各方面取得了巨大成就，这个世界上人口最多的国家能够发展得如此之好，是全体中国人民的努力得来的。我们从中国处理新冠肺炎问题中再次看到了中国的伟大，中国不仅迅速解决了问题，开发了疫苗，还帮助了其他国家共同抗击疫情，中国是真正的朋友。

阿布贾大学国际关系学院教授谢里夫表示，尼中建交50周年是值得庆祝的大事，应该为世界所了解，它代表着发展中国家合作的典范。尼日利亚应该借助中方一直以来向尼方做出的善意之举加快两国经贸合作，解决安全问题，更好地迎接更多中国投资者的到来。

阿布贾大学农业经济专业学生伊姆兰用自己的诗来表达对尼中友谊的庆祝。他说，“我看到的，除了太阳的光芒之外，就是尼中自1971年建交以来所散发出来的友谊的光芒。”

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