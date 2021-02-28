中国科兴新冠疫苗半成品运抵马来西亚吉隆坡国际机场。中国驻马来西亚大使馆供图

人民网曼谷2月27日电 （记者丁子、赵益普）马来西亚向中国科兴公司订购的首批新冠疫苗半成品27日运抵吉隆坡国际机场。马国防部长伊斯梅尔·萨布里·雅各布等官员和中国驻马大使欧阳玉靖到机场迎接。根据马来西亚国有大型制药企业发马公司与中国科兴公司今年1月签署的新冠疫苗合作协议，科兴公司提供的疫苗半成品将由发马公司在马来西亚本土完成疫苗最终生产。

在交接仪式后的新闻发布会上，欧阳玉靖表示，新冠肺炎疫情暴发以来，中马两国政府和人民在抗疫和恢复经济两条战线上并肩作战，体现了患难与共、守望相助的深情厚谊。去年10月，双方就疫苗合作达成重要共识，马来西亚将成为中国疫苗的优先获得方。今天首批科兴疫苗抵马，让我们看到了中马疫苗合作的成果。疫情尚未结束，中方将继续同包括马来西亚在内的各国携手，加强在疫苗、防控、经济复苏等各领域的合作，共同保护人民的生命安全和身体健康，共同迎来抗疫的最终胜利。

马来西亚科学、工艺及创新部长凯里表示，去年11月，马中两国政府签署了疫苗开发合作协议，之后两国企业围绕疫苗采购、三期试验等开展了诸多合作。马中两国政府之间的沟通与合作至关重要，最终促成了中国生产的疫苗顺利运抵马来西亚，相信这将为马来西亚抗击新冠疫情发挥重要作用。

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