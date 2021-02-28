美国情报机构26日公开沙特阿拉伯籍记者贾迈勒·卡舒吉遇害事件调查报告，认定沙特王储穆罕默德批准杀害卡舒吉。美国总统约瑟夫·拜登同一天说美方将追究“侵犯人权”人员的责任，预告即将宣布涉及双边关系的“重大变化”。

沙特外交部“拒绝接受”美方报告，指认这份报告充斥不实信息。不过，沙特强调维持双边战略伙伴关系的基础。

美国“小心行事”

美国国家情报总监办公室26日公开一份篇幅为4页的报告，认定沙特王储“支持使用暴力手段让身处沙特以外的持不同政见者缄默，包括卡舒吉”。这份报告分析，“沙特王储2017年以来对沙特安全和情报机构有绝对控制权，沙特多名官员不太可能在没有获得王储授权情况下行动”。

美国国务院在这份报告公开后不久宣布，禁止关联卡舒吉遇害事件的76名沙特公民入境美国。

美国财政部同一天以关联卡舒吉遇害事件为由，制裁沙特情报总局前副局长艾哈迈德·阿西里和沙特“快速干预部队”。这支快速行动小队由沙特王室卫兵组成，直接受命于沙特王储。

拜登26日接受美国环球电视网记者采访时说，他前一天与沙特国王萨勒曼通电话时谈及“将追究那些侵犯人权的人”，美国政府3月1日将宣布“重大变化”。

路透社以多名熟悉拜登政府的消息人士为来源报道，美国重新评估与沙特关系之际，正考虑暂停向沙特出售攻击性武器。

沙特是美国遏制伊朗的重要盟友。国际媒体报道，美国政府解密卡舒吉遇害报告是首次公开向沙特王储发难，但把沙特王储“排除”在制裁名单之外。尽管与前任总统唐纳德·特朗普拒绝公开调查报告做法不同，拜登仍在就人权议题向沙特施压和维持两国关系之间“小心行事”。

美国国务卿安东尼·布林肯说，美方做法并非让美沙关系“破裂”，而是依据国家利益和价值观“重新校准”双边关系。

沙特留有余地

沙特外交部26日指认美方报告包含“未经核实、不准确”的结论，沙方“无法接受”。“沙特拒绝任何侵犯（国家）领导人、主权和司法独立的行为。”

沙特先前谴责导致卡舒吉遇害的“可恶罪行”，“强烈否认”王储关联这一事件并声明政府已经采取必要举措确保这类悲剧不再发生。

卡舒吉是《华盛顿邮报》专栏作家，2018年10月2日前往沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆办理与结婚相关手续，却遭杀害。他的遗体遭到肢解，至今未寻获。

沙特政府坚称一些情报人员寻求把卡舒吉引渡回国时“自作主张”杀害他。其中5名涉案人员2019年12月获判死刑，后来得到卡舒吉家属宽恕，减刑为20年监禁。当时，情报总局前副局长阿西里等涉事要员获释。

路透社报道，报告公开几分钟后，一些沙特网友在社交媒体推特留言，声援王储。一些评论员同样发声，指认美方报告“没有确凿证据”。

位于美国首都华盛顿的阿拉伯半岛基金会专注中东问题研究，通常支持沙特政策。这一智库前负责人阿里·谢哈比认为美方报告“单薄”，没有针对沙特王储的有力证据。

沙特就这份报告表达愤怒的同时仍希望维持双边关系。外交部在声明中说，沙特与美国的伙伴关系“强劲、持久”，沙方期待维持双边战略伙伴关系的基础。（包雪琳）（新华社专特稿）

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