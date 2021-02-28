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拜登政府首次“动手”招致国内外批评

2021年02月28日06:18 | 来源：北京青年报
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　　叙利亚外交部2月26日严厉谴责美军前一天空袭叙利亚东部多处目标，敦促美国新政府不要奉行“丛林法则”。

　　此次空袭是拜登就任美国总统后首次经确认的军事行动。一些美国国会议员批评拜登政府下令出兵前没有征得国会同意，担心这样做不利于美国从中东战事中抽身。

　　叙利亚批“丛林法则”

　　叙利亚外交部在声明中说，叙利亚以“最严厉的措辞”谴责美方对叙利亚、伊拉克边界附近的代尔祖尔地区发动袭击。

　　声明说，这显示出美国新政府政策走向的“糟糕迹象”，“（拜登政府）理应遵守国际法，而不是像上一届政府那样奉行丛林法则”。

　　五角大楼发言人约翰·柯比证实，两架美军F-15E型战机25日对叙利亚东部、伊朗支持的民兵组织目标投下7枚导弹，摧毁民兵组织9处设施、损坏另外两处。

　　美国国防部拒绝公开袭击导致人员伤亡数字。伊拉克什叶派民兵武装“真主旅”方面证实，空袭导致一名民兵丧生。叙东部医疗消息人士告诉路透社记者，袭击导致至少17人死亡。

　　伊朗斥“非法侵略”

　　按美国政府的说法，25日空袭是为回应美军和多国联军人员先前在伊拉克遇袭。

　　本月15日，至少3枚火箭弹击中美军驻伊拉克北部一处基地附近区域，1名多国联军承包商死亡，包括美军士兵在内多人受伤。美方认定袭击由伊朗支持的什叶派民兵武装发动。“真主旅”坚称没有发动这次袭击。伊朗方面一向否认关联这类事件。

　　伊朗外交部发言人赛义德·哈提卜扎德26日谴责美军空袭，认定这是对叙利亚的“非法侵略”，违反国际法和侵犯人权。哈提卜扎德说，这一军事行动将“导致这一地区军事冲突增多、不稳定局势加剧”。

　　俄罗斯政府要求美方“无条件尊重叙利亚主权和领土完整”。俄外长谢尔盖·拉夫罗夫质疑拜登政府对叙利亚政策。

　　伊拉克军方在一份声明中说，伊拉克方面没有向美军提供有关这次空袭目标的信息，强调仅与驻伊美军在打击极端组织“伊斯兰国”方面合作。

　　美议员指“出师无名”

　　美军此次空袭在美国国内也引发批评。批评者包括拜登所属民主党的国会议员。

　　联邦参议员蒂姆·凯恩和克里斯·墨菲在一份联合声明中说：“除非特殊情况，未征得国会许可，发动进攻性军事行动违反宪法。”

　　联邦参议员伯尼·桑德斯说，他非常担心美国继续在中东地区的军事行动，“这会令我们的国家继续走在‘无休止战争’的路上”。文/新华社

(责编：胡永秋、牛镛)

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