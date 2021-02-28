本报驻南非记者 邹 松

日前，中国援助的新冠疫苗陆续抵达赤道几内亚、津巴布韦等非洲国家，助力多国启动新冠疫苗接种工作，获得多国政要高度评价。中国还将向19个有需要的非洲国家提供疫苗援助，未来将向更多的非洲国家援助疫苗。非洲多家媒体报道认为，中国积极履行承诺，致力于促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，非中团结抗疫为非洲从疫情中复苏带来希望。

塞内加尔总统萨勒2月25日在总统府接种中国国药集团新冠疫苗。萨勒在接种疫苗后说，塞内加尔国内疫情仍很严峻，接种疫苗是唯一可以战胜疫情的防疫措施。此前在接受法国媒体采访时，萨勒感谢中国第一时间回应塞方的疫苗需求，赞赏中国向非洲和世界其他地区提供疫苗援助、抗击疫情的举动。

目前，津巴布韦各省份正在陆续接收政府配发的中国疫苗，津巴布韦总统姆南加古瓦20日说，中国向津巴布韦援助的中国国药集团新冠疫苗很安全，可对新冠病毒感染起到良好预防作用，将成为津巴布韦抗击疫情的武器。

赤道几内亚总统奥比昂本月15日在首都马拉博接种了中国疫苗。他表示，中国提供的疫苗挽救了非洲人民的生命，赤道几内亚高度赞赏中国这一善举。

纳米比亚总统根哥布高度赞赏中国向纳米比亚等非洲国家提供新冠疫苗，认为中国在援助发展中国家方面发挥的主导作用给国际社会树立了标杆，国际社会只有通过共同努力才能战胜疫情。

埃塞俄比亚新闻通讯社、法娜电视台等多家媒体报道中国在全球开展的疫苗合作。报道说，迄今为止，中国已经或正在向53个发展中国家提供疫苗援助，向27个国家出口疫苗。自疫情发生以来，埃中两国一直相互支持。为帮助埃塞俄比亚抗击疫情，中国捐赠了医疗用品并派出抗疫医疗专家组，疫苗援助将是中国支持埃方抗疫的又一切实行动。

南非主流媒体《星报》《比陀新闻报》及独立传媒网站等刊发评论文章，表示中国积极参与世卫组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，决定向实施计划提供1000万剂疫苗，主要用于发展中国家，中国正在以实际行动兑现承诺。相信疫苗合作将帮助非洲国家走出疫情困境。

肯尼亚《星报》报道说，去年，中国向非洲国家提供了大量口罩、检测试剂和防护装备等，并派遣了数批抗疫医疗专家组，非中友好合作和对话将助力非洲抗击疫情。肯尼亚首都调频网站刊登评论文章说，中国有效控制疫情，具有丰富的抗疫经验，正积极向其他国家提供疫苗援助。肯尼亚《人民报》评论认为，中国以实际行动促进疫苗成为全球公共产品。疫情引发全球经济衰退，单边主义和保护主义再度盛行，人类发展面临前所未有的风险和挑战。文章称，各方应携手促进疫苗公平合理分配。

（本报约翰内斯堡2月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月28日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)