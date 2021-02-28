全国脱贫攻坚总结表彰大会2月25日上午在北京人民大会堂隆重举行。习近平主席在会上庄严宣告，经过全党全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。外国媒体和国际人士普遍认为，中国脱贫攻坚取得历史性成果，充分体现以人民为中心的发展思想，彰显中国特色社会主义制度优势。中国脱贫攻坚的成功实践和宝贵经验，有助于广大发展中国家早日消除贫困，为世界减贫和发展事业作出重要贡献。

“始终坚持以人民为中心的发展思想”

“中国消除贫困为全球减贫事业和经济复苏增添信心和动力。”比利时弗拉芒语版《今日中国》杂志社总编辑丽娜·登格鲁丹伊森多次走访中国农村地区，发表了大量关于中国脱贫的报道。她说，中国创造性地提出并实施精准扶贫精准脱贫基本方略，提高扶贫针对性，持续增强扶贫成效。“中国减贫取得举世瞩目成就，正是基于‘脱真贫、真脱贫’的广泛实践，充分体现中国共产党以人为本的执政理念。”

“绝对贫困在中国已成为历史。”英国《经济学人》杂志刊文介绍了贵州省紫云县板当镇洛麦村脱贫致富的实践。当地政府启动食用菌种植、菌棒加工等项目后，整村实现脱贫，过去的贫困村成了当地的模范村。文章认为，中国脱贫标准是综合性的，不仅人均纯收入稳定超过标准，而且吃穿不愁，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。中国政府高度重视民生，通过提供更多保障和机会，让脱贫攻坚成果更可持续。

哈萨克斯坦共产人民党中央书记科努罗夫曾在江西省吉安县锦源村考察，对当地脱贫工作的精细化感受颇深：基层党组织为所有贫困户设立电子数据库；党员干部与贫困户建立帮扶关系，精准制定措施并负责到底。“中国脱贫攻坚战取得全面胜利，与中国共产党的坚强领导密不可分。”

“中国脱贫攻坚之所以成功，在于中国始终坚持以人民为中心的发展思想。”古巴国际政治研究中心研究员爱德华多·雷加拉多认为，中国积极开展产业扶贫、教育扶贫，带领人民走出一条可持续的致富道路。巴西里约热内卢州立大学经济学教授埃利亚斯·雅布尔表示，中国减贫事业取得的成就展现了中国特色社会主义制度的优越性。当前，中国正推进实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，稳步推动全体人民共同富裕。

“走出具有中国特色的减贫道路”

“随着一栋栋新房、一个个新社区的建成，世代生活在大山里的贫困民众，搬迁到了生产生活条件较好的地区。”荷兰《忠诚报》报道说，“十三五”期间，在易地扶贫搬迁方面，中国政府累计投入各类资金约6000亿元，建成集中安置区约3.5万个，累计帮助358万搬迁贫困劳动力实现就业。该报驻华记者去年底走访了中国西部一个集中安置区。安置区建起了工厂，村民都可以在厂里工作。报道说，易地扶贫搬迁带来巨大的经济、社会和生态效益，“帮助民众摆脱贫困的过去，走向富裕的未来”。

“田间支起手机直播架，把农产品送出山区，电商带动乡村快速发展……”泰国《曼谷邮报》的报道认为，数字经济为中国脱贫带来新动能。泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐表示，随着电子商务对贫困县的全覆盖，有效解决贫困地区农产品“难卖”问题，使中国农民的创收渠道更畅通。

“不少载着游客的大巴车停在景区停车场，商铺和摊位一派繁忙。”巴西《环球报》报道说，广西壮族自治区巴马瑶族自治县曾是中国国家级贫困县，当地政府完善基础设施，发展特色文化旅游，鼓励并扶持发展“农家乐”，通过旅游扶贫改善了农民生活。

“养殖场免费给我200只母鸡，还教我饲养方法。”《俄罗斯报》网站刊文报道了云南省弥勒市朋普镇新车村村民唐慧莲的故事。报道说，当地政府建立“企业+合作社+贫困户”机制，让村民参与产业链实现增收，该镇有200多户家庭告别贫困。当地还加强贫困人口技能培训，并通过订单帮扶、扶贫车间等方式，提升村民自主脱贫能力。

“中国通过扶贫制度创新，走出具有中国特色的减贫道路。”阿根廷拉努斯国立大学教授古斯塔沃·吉拉多曾到访中国多地农村。他表示，中国注重增强贫困人口的内生发展动力，加强长效扶贫产业发展，建立减贫长效机制，脱贫攻坚取得重大胜利。

“大大加速了世界减贫事业发展”

“中国脱贫攻坚大大加速了世界减贫事业发展，拉美国家非常关注中国脱贫经验。”联合国拉加经委会执行秘书巴尔塞纳表示，中国实施精准扶贫政策，针对特定贫困人口找到致贫原因，广泛开展精准帮扶，这些做法对拉美国家很有启发。

“太阳能光伏板在烈日下闪闪发光，没想到在这么偏远的村子能看到如此景象。”谈起走访湖北省黄冈市黄州区李家湾村的经历，阿根廷《方向》杂志记者艾伦·伊尼戈记忆犹新。李家湾村利用太阳能资源优势，借助光伏产业实现脱贫。“中国乡村绿色发展的经验传到了阿根廷。”伊尼戈说，去年9月，在阿根廷北部胡胡伊省高原地区，中企承建的光伏发电项目正式投入商业运营，每年可为当地创造约5000万美元的收入，还带动药材加工业和旅游业发展，为贫困村庄带来脱贫机遇。

“养鸡场逐渐兴旺起来，我们一定能早日摆脱贫困！”柬埔寨《高棉时报》关注了近日在柬埔寨茶胶省巴提县达弄村启动的中柬友好扶贫示范村项目，讲述了村民索颂占的故事。索颂占之前只会种菜，生活困难。项目组帮他开了一家养鸡场，教会他养殖技术。柬埔寨干丹省农村发展厅厅长吉塔维表示，在柬中共同开展减贫项目过程中，中国扶贫专家带来了扶贫技术和经验，增强了当地脱贫的信心和力量。

“中国脱贫成就令人瞩目，为世界可持续发展作出重大贡献，推动全球脱贫进程。”亚洲开发银行东亚局局长詹姆斯·林奇表示，中国大力发展交通和通信等基础设施，加大对教育、医疗、社会保障等领域投入，完善社会福利体系，提升人民福祉，有关经验值得发展中国家借鉴。亚行愿与中国进一步加强合作，将中国脱贫经验推广至更多发展中国家。

“中国脱贫攻坚的有效经验和创新做法，正成为许多发展中国家的学习样本。”埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利看到中国许多贫困地区在相关政策指引下，因地制宜地走差异化、个性化发展道路。他表示，埃及等中东国家也面临消除贫困任务，“中国脱贫经验和实践将帮助其他国家探索适合本国国情的脱贫发展道路”。

（本报北京、布鲁塞尔、曼谷、里约热内卢、开罗2月27日电 记者肖新新、任彦、张朋辉、赵益普、李晓骁、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2021年02月28日 03 版）

(责编：胡永秋、牛镛)