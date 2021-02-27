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美司法部称美国本土暴力极端主义行为增加

2021年02月27日15:58 | 来源：新华社
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新华社华盛顿2月26日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国司法部高级官员26日警告说，美国本土暴力极端主义行为在不断增加，“对（美国）公共安全和国家安全构成日益加剧的严重威胁”。

美国司法部代理副部长约翰·卡林当天在电话记者会上表示，联邦执法部门正在制订计划，加强“侦查、破坏和威慑本土极端主义”，司法部将于未来数日内更新打击本土恐怖主义的指导意见，以数据和情报评估为基础，穷尽一切手段，以多部门合作方式介入和跟踪所有涉本土恐怖主义及其他形式的暴力极端主义案件。

美国联邦调查局官员在记者会上表示，美国本土恐怖主义的主要威胁仍然是“独狼”类型的暴力极端分子，他们听信网络极端宣传，往往使用加密应用程序和网络平台进行联络和策划，使执法部门难以识别，“发现和预防”恐怖袭击的时间比以往任何时候都少。目前，联邦调查局在全美设立的56个分支机构正在针对本土恐怖主义展开调查。

卡林当天还表示，司法部针对国会山骚乱的调查“正在以前所未有的速度和规模展开”。1月6日发生的国会山骚乱被视为美国历史上最严重的本土暴力极端事件之一。截至2月25日晚，已有逾300名骚乱参与者被指控，超过280人被捕入狱。

美国总统拜登1月上台后，已下令由国家情报总监办公室协调相关部门，就美国面临的本土恐怖主义威胁进行全面评估。

(责编：艾雯、燕勐)

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