新华社日内瓦2月26日电（记者刘曲）世界卫生组织26日呼吁各国及新冠疫苗生产商为发展中国家获得新冠疫苗提供更多帮助，以对抗新冠这一百年一遇的大流行病。

世卫组织总干事谭德塞在当天的记者会上说，应采取多种措施增加疫苗产量，包括技术转让、自愿性授权，以及在必要时推动豁免知识产权等，以便提高疫苗接种率。他说：“我希望我们做出正确的选择。”

“如果无法公平获得疫苗，我们就无法战胜新冠疫情，世界也无法迅速从疫情中恢复，这显而易见。”谭德塞说，“共享新冠疫苗事实上是让生命和生计恢复正常的最好方式，合作符合所有国家的利益”。

谭德塞指出，分享疫苗正是当前的难点。尽管世卫组织和其他联合国机构一再敦促公平获得新冠疫苗，世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协议》中也有知识产权豁免的相关规定，但谭德塞表示，在这方面还缺乏合作，一些国家甚至严重抵触。

当天早些时候，联合国安理会一致通过一项决议，呼吁帮助受冲突影响或贫困地区公平获得新冠疫苗。对此，谭德塞表示：“很高兴安理会投票支持公平获得新冠疫苗，但同时我们须采取切实可行的解决方案，因此应认真对待豁免（新冠疫苗）知识产权的问题。”

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