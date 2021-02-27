新华社华盛顿2月26日电（记者谭晶晶）美国食品和药物管理局疫苗及相关生物制品咨询委员会26日举行会议，针对美国强生公司旗下杨森制药公司研发的新冠疫苗展开讨论，并得出积极结论。美药管局当天发表声明说，将尽快批准这一疫苗的紧急使用授权申请。

美药管局此前发布的分析报告称，强生疫苗在接种一剂至少14天以后，对新冠中症到危重症提供的保护效力为66.9%，在接种一剂至少28天后的保护效力则为66.1%。与此前两款在美获批的新冠疫苗需要接种两剂不同，强生疫苗只需接种一剂。

疫苗及相关生物制品咨询委员会认为，基于现有科学证据，在18岁及以上人群中，使用该疫苗对于防控新冠疫情的益处大于风险。

美药管局当天发表声明说，将尽快完成这款疫苗紧急使用授权的批准和授予程序。同时，美药管局已通知参与疫苗分配和发放的合作伙伴，以便相关机构能推进疫苗及时分发。

如果获得美药管局正式批准，强生疫苗将是在美紧急使用的第三款新冠疫苗。去年12月，美药管局先后批准了两款新冠疫苗的紧急使用授权申请，分别是美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司联合研发的新冠疫苗，以及美国生物技术企业莫德纳公司研发的新冠疫苗。

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