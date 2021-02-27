中国驻乌兹别克斯坦大使姜岩参加活动并发言（中国驻乌大使馆供图）

乌兹别克斯坦汉语教学机构师生表演节目庆祝元宵佳节（中国驻乌大使馆供图）

人民网努尔苏丹2月26日电（记者周翰博）26日，中国驻乌兹别克斯坦使馆部分外交官与乌汉语教学机构师生共100余人，以视频连线方式在“云端”相聚，共庆元宵佳节。

中国驻乌大使姜岩在发言中指出，米尔济约耶夫总统在去年的国情咨文中特别鼓励乌青年学生学好外语。“我们很高兴看到越来越多的乌有志青年加入汉语学习者的队伍。中国驻乌使馆将一如既往推动在乌汉语教学工作，继续为汉语教学机构提供力所能及的支持，让更多人通过学习汉语成为中乌友好的使者，推动中乌全面战略伙伴关系和各领域合作不断迈上新台阶。”

乌学前教育部第一部长阿利莫夫对乌中两国在学前教育领域的合作充满期待。“希望两国相关企业在幼教设备生产，学前教育网络建设，专业人才培训等方面开展更加积极的合作。”

塔什干东方大学校长利赫谢拉表示，新冠肺炎疫情阻碍不了乌中友好关系发展，东方大学和中国高校在中国传统文化、历史和国际关系等领域的研究合作一直在稳步推进。“感谢中国驻乌使馆长期以来的关心和支持，我们将更加积极投身于汉语教学和推广。”

塔什干市国民教育局副局长吉尔吉兹巴耶夫指出，乌中两国早在两千多年前就通过丝绸之路建立了联系，“丝路精神”为两国关系的稳定健康发展奠定了坚实基础。乌方愿继续同中方加强教育领域合作，为推动两国关系不断迈上新台阶提供坚实的人才保障。

来自乌12所院校的师生代表表演了舞蹈、歌曲、诗词朗诵、太极拳等具有浓郁中国特色的节目，共同庆祝元宵佳节。活动全程洋溢着欢乐祥和的气氛。

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