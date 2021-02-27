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美国反亚裔仇恨犯罪事件上升 美司法部称将展开调查

2021年02月27日13:52 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月26日电（记者徐剑梅　邓仙来）今年1月以来，美国针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪事件数量继续上升。美国司法部高级官员26日表示，司法部将就仇恨犯罪问题展开调查。

　　美国司法部民权司首席副助理部长帕梅拉·卡兰当天发表声明说，她所在部门正与美国联邦调查局、联邦检察官和地方执法部门合作，“评估可能的仇恨犯罪”，并已就调查和起诉仇恨犯罪嫌疑人展开法律培训。

　　卡兰表示，当犯罪动机是基于种族、宗教、国籍、性别、残疾或公民身份而产生的敌意时，会产生连锁反应。她承诺，美国司法部将为打击仇恨犯罪“继续投入一切必要的资源”，但没有提供进一步细节。

　　卡兰的声明没有直接提及亚裔或其他特定少数族裔，但美国媒体普遍认为，这是美司法部针对今年以来反亚裔仇恨犯罪事件增加的直接回应。

　　2020年，美国亚裔人士遭遇的种族歧视和仇恨犯罪事件频繁发生。美国非营利组织“停止仇恨亚裔美国人与太平洋岛居民”2月9日发布的报告显示，去年3月中旬至年底期间，该组织收到关于针对亚裔美国人仇恨事件的第一手报告共2808起，发生地包括美国47个州和华盛顿哥伦比亚特区。

　　今年1月以来，针对亚裔美国人的歧视和仇恨犯罪事件数量继续上升。一段在美国网络上广泛传播的监控视频显示，今年1月在加利福尼亚州旧金山，一名84岁的泰国老人行走时被人推倒在地，随后死亡。美国华裔篮球明星林书豪近日在社交媒体平台上表示，他也未能免于在球场上被称为“新冠病毒”。

(责编：杨光宇)

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