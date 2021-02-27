俗话说，春茶贵如金。

恰逢春茶上市的时节，第二届“国际茶日”首场预热活动——2021“国际茶日·大使品茶”于2月26日元宵佳节在北京“抢鲜”开启。

图片来源：中国农业电影电视中心和农业农村部贸促中心

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本次活动由农业农村部农业贸易促进中心联合浙江省农业农村厅举办。中国常驻联合国粮农机构代表广德福，阿根廷、立陶宛、荷兰、斯洛文尼亚、阿联酋等9国驻华大使、使节相聚一堂，全方位感受中国茶和文化之美，共同开启2021“国际茶日”欢庆序幕。

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“今天的活动让大家喝到了浙江最新鲜的好茶。一杯春茶，是对中国茶文化很好的诠释。”广德福大使在致辞中表示，“国际茶日”的设立扩大了茶产业的影响力，促进了世界茶文化的交流。“茶让世界飘香，也体现了世界人民对世界和平、美美与共的美好期盼。”

图片来源：中国农业电影电视中心和农业农村部贸促中心

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活动中展示了来自产茶大省浙江的三种代表性茶叶——丽水莲都的“莲城雾峰”香高味鲜，回味悠长；杭州的“九曲红梅”清新雅致，口感甜润；温州永嘉的“乌牛早”色泽翠绿、滋味甘醇。此外，产自丽水莲都的皇菊也以金黄、飘逸的外观和浓香入肺的回味给嘉宾们留下了深刻印象。

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“喝了这杯茶，感受到春天已经来了。”斯洛文尼亚驻华大使苏岚（Alenka Suhadolnik）说，中国倡导设立的“国际茶日”具有重要的意义，“让全世界喝到了好茶，也感受到了生活的美好。”

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中外嘉宾品鉴春茶，欣赏茶艺，体验茶道，并通过5G视频连线接通莲都分会场，浙江省农业农村厅厅长王通林，浙江丽水市委常委、莲都区委书记徐光文在分会场发表贺词。

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与会嘉宾线上游览了莲都大港头生态茶叶基地，看到了中国茶农的辛勤劳动，感受到了春日茶园的勃勃生机。同时，通过分会场茶叶专家对炒茶工艺、茶道文化的解读，也增进了各驻华使节对中国春茶的感受和认识。

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茶和世界，共品共享。贸促中心主任马洪涛谈到，在元宵节这样一个特别的节日，中心携手浙江省丽水市莲都区举办首场大使品茶活动，开启2021“国际茶日”的序幕，茶有缘，饮无疆，希望各国驻华使节及全世界人民爱上喝茶，爱上中国茶。

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丝竹声声，茶香袅袅，言笑晏晏。活动的最后，代表着希望和幸福的绿色叶片从分会场的茶叶基地“传递”到主会场显示屏上，中外嘉宾共同点亮叶片，标志着2021年“国际茶日”庆祝活动正式启动。

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2019年，经中国提议倡导，联合国大会第74届会议宣布每年5月21日为“国际茶日”，以赞美茶叶的经济、社会和文化价值，肯定其在促进全球农业可持续发展中的贡献。“国际茶日”作为一个专属于茶的节日，跨越国界、跨越民族、跨越语言，让茶文化、茶产业有了持久发展的动力。

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农业农村部国际合作司、市场司、种植业司、贸促中心、外经中心、国交中心、农影中心及农广校相关领导出席了本次活动。浙江大学，浙江省丽水市政府、莲都区政府等有关领导参加了分会场启动仪式。

(责编：艾雯、刘慧)