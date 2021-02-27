人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

沙特拒绝接受美国有关卡舒吉遇害案的调查报告

2021年02月27日13:33 | 来源：新华社
小字号

新华社利雅得2月26日电（记者 涂一帆）沙特阿拉伯外交部26日晚发表声明说，沙特完全拒绝接受美国关于沙特籍记者卡舒吉遇害案的调查报告。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，2018年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后遇害。同年10月25日，沙特检察机关宣布卡舒吉死于谋杀，并于2020年9月公布了涉案人员的终审判决结果，包括5人被判处20年监禁、1人被判处10年监禁、2人被判处7年监禁。

声明说，沙特外交部一直在关注美情报机构向美国国会提交的卡舒吉遇害案调查报告，沙特政府完全拒绝该报告中有关沙特领导人消极、错误和不可接受的评价，该报告包含了不准确的信息和结论。

沙特外交部重申，杀害卡舒吉是一项令人发指的罪行，违反沙特法律和价值观。沙特“在该国法律体系内采取了一切可能的措施，以确保罪犯得到充分调查并确保正义得到伸张”，判决结果得到了卡舒吉家人的认可。

声明说，沙特拒绝任何侵犯其领导人、主权以及司法系统独立性的行为。在沙特已经明确谴责该起罪行并采取必要措施确保此类悲剧不再发生的背景下，该调查报告的发布令人“非常遗憾”。

当天早些时候，美国国家情报总监办公室发布了有关卡舒吉遇害案的调查报告，称沙特王储穆罕默德于2018年批准了“俘获或杀害”卡舒吉的行动。

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部