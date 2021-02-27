新华社利雅得2月26日电（记者 涂一帆）沙特阿拉伯外交部26日晚发表声明说，沙特完全拒绝接受美国关于沙特籍记者卡舒吉遇害案的调查报告。

卡舒吉遇害前为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿，2018年10月2日进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后遇害。同年10月25日，沙特检察机关宣布卡舒吉死于谋杀，并于2020年9月公布了涉案人员的终审判决结果，包括5人被判处20年监禁、1人被判处10年监禁、2人被判处7年监禁。

声明说，沙特外交部一直在关注美情报机构向美国国会提交的卡舒吉遇害案调查报告，沙特政府完全拒绝该报告中有关沙特领导人消极、错误和不可接受的评价，该报告包含了不准确的信息和结论。

沙特外交部重申，杀害卡舒吉是一项令人发指的罪行，违反沙特法律和价值观。沙特“在该国法律体系内采取了一切可能的措施，以确保罪犯得到充分调查并确保正义得到伸张”，判决结果得到了卡舒吉家人的认可。

声明说，沙特拒绝任何侵犯其领导人、主权以及司法系统独立性的行为。在沙特已经明确谴责该起罪行并采取必要措施确保此类悲剧不再发生的背景下，该调查报告的发布令人“非常遗憾”。

当天早些时候，美国国家情报总监办公室发布了有关卡舒吉遇害案的调查报告，称沙特王储穆罕默德于2018年批准了“俘获或杀害”卡舒吉的行动。

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