新华社日内瓦2月26日电 26日在联合国人权理事会第46次会议上，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭26日代表俄罗斯、古巴、巴基斯坦、南非、印度尼西亚、沙特阿拉伯、埃及等32个观点相近国家作共同发言，呼吁各国致力于加强国际合作和多边主义，敦促人权高专办开展建设性对话和接触，客观公正履行自身职权。

陈旭表示，当前新冠疫情肆虐全球，威胁各国人民生命权、健康权，给各国经济、社会和民生造成严重影响，加剧不平等现象，全球来之不易的发展成果可能被逆转。在一些国家，种族主义、种族歧视和仇外心理及相关不容忍行为加剧，我们对此深表关切。

陈旭表示，我们呼吁各国致力于加强国际合作和多边主义，支持联合国系统在协调全球控制和遏制新冠疫情方面发挥根本性作用。这场危机暴露出长期以来多边人权机构对经社文权利和发展权投入严重不足，凸显国家内部和国家间不平等问题。我们呼吁国际社会重视解决国内和国家间不平等问题，加大对经社文权利和发展权、弱势群体权利保障、反对种族主义和种族歧视、单边强制措施负面影响等领域投入，我们希望人权高专和高专办继续在这些方面采取实质性举措。

陈旭表示，我们敦促人权高专办加强建设性对话和接触，努力获得会员国信任与合作，客观公正履行自身职权，在编写报告时适当反映各国提供的信息，并公布各国对高专办报告的评论。

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