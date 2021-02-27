人民网华盛顿2月26日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间2月26日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊28470393例，死亡509983例。过去24小时，美国新增确诊77658例，新增死亡2127例。

据《纽约时报》报道，美国强生公司的新冠疫苗26日获得了美国食品和药物管理局（FDA）顾问专家小组的批准，这为27日FDA正式批准该疫苗的紧急使用铺平了道路。美国总统拜登25日在白宫主办了一次活动，纪念美国新冠病毒疫苗接种次数突破5000万。

拜登在这次活动中对记者们说：“在我担任总统只有37天的时间里，已经注射了5000万剂。”他之前承诺要在上任百日内为1亿人接种疫苗。拜登在这次活动中提到，虽然发生了极端天气状况，但美国仍然处在将会超越他的承诺的轨迹上。他还表示，到4月或5月美国的疫苗供应会非常充裕，美国将面临一个非常不同的情况，那时人们将不再排长队等待注射。

近期美国单日新增的新冠肺炎确诊人数虽然有所下降，但是多个州都出现了新冠病毒变异株，这也给美国疫情防控提出了新的挑战。据美国疾控中心的数据，截至25日，全美报告变异新冠病毒感染病例共计2197例，其中2102例感染英国发现的变异病毒，49例感染南非发现的变异病毒，6例感染巴西发现的变异病毒。

(责编：艾雯、刘慧)