据新华社北京2月26日电 （记者马卓言、董雪）外交部发言人汪文斌26日表示，消除绝对贫困是中国人权事业取得的历史性成就，是对世界人权进步事业作出的重要贡献，也是对少数国家歪曲、抹黑中国人权状况的有力回答。

当日例行记者会上，有记者问：近期，英国、欧盟、德国、美国、加拿大等滥用联合国人权理事会平台，对中国进行无端指责。请问发言人对此有何评论？

汪文斌说，我们坚决反对少数国家和机构罔顾事实，编造和散布涉疆、涉藏、涉港谎言，对中国进行污蔑抹黑。把人权问题政治化、工具化，操弄人权问题干涉他国内政是这些国家和机构的惯用伎俩。这是对国际人权对话与合作的干扰和阻挠，也是对世界人权进步事业的践踏和破坏。

汪文斌说，昨天，习近平主席在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，中国脱贫攻坚战取得了全面胜利。中国现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，28个人口较少民族全部整族脱贫，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。许多贫困民众告别溜索桥、天堑变成了通途，告别苦咸水、喝上了洁净水，告别四面漏风的泥草屋、住上了宽敞明亮的砖瓦房，创造了人类减贫史上的奇迹。

“消除绝对贫困是中国人权事业取得的历史性成就，同时从理论和实践上为解决世界范围的贫困问题提供了中国方案，是对世界人权进步事业作出的重要贡献，也是对少数国家歪曲、抹黑中国人权状况的有力回答。”汪文斌说。

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