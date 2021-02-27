本报记者 严 瑜

2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在大会上庄严宣告，经过全党全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

“举世无双的壮举”“了不起的人间奇迹”“最具吸引力的中国故事”……长期关注中国脱贫攻坚进程的众多外媒及国际人士纷纷点赞，认为中国彪炳史册的脱贫成就具有划时代意义，是世界脱贫领域取得的最大成功。

具有划时代意义的大事

现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，成功消除绝对贫困，提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》中设定的目标……德国新闻电视台在报道中列举了习近平总书记25日宣布的一系列中国脱贫成果，认为这是人类历史上规模最大、最有力的反贫困斗争。

“我们对中国伙伴取得的成功表示祝贺。”俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫25日表示，尽管新冠肺炎疫情引发了种种困难，但打赢脱贫攻坚战表明中国的发展正在按照计划推进。

“让中国人民摆脱贫困，是中国共产党不忘初心和使命的例证，是中国共产党以民为本施政理念的具体体现。”马来西亚新亚洲战略研究中心理事长许庆琦认为，中国实现脱贫攻坚目标、全面建成小康社会是中华民族伟大复兴征程上的一个重要里程碑，也是人类历史上长期与贫困斗争中极具划时代意义的大事。

韩国《中央日报》注意到，习近平主席在讲话中强调，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。解决发展不平衡不充分问题、缩小城乡区域发展差距、实现人的全面发展和全体人民共同富裕仍然任重道远。该报称，在完成农村“脱贫”任务之后，中国仍然关注“三农”问题。

“集中力量办大事”的体现

中国成功脱贫的奥秘是什么？

“中国的减贫成就是中国特色社会主义‘集中力量办大事’的体现，也是1978年改革开放以来中国社会各界共同努力取得的坚实成果。”古巴国际政治研究中心亚太部主任卢维斯雷·冈萨雷斯认为，中国共产党的领导对中国的脱贫事业至关重要。

巴基斯坦“新闻专线”网站认为，中国领导人提出的“精准扶贫”是中国赢得脱贫成功的关键。中国派出数百万名干部到农村挨家挨户为每一个贫困家庭制订详细的一揽子扶贫计划。这场脱贫攻坚战是一场人民战争。

“中国较富裕地区向较贫穷地区提供直接援助，这种形式对双方都有利。”英国共产党总书记罗伯特·格里菲思对中国的“对口扶贫”举措印象深刻。

在肯尼亚国际关系学者卡文斯·阿德希尔看来，中国创造的历史性脱贫纪录是中国最具吸引力的故事。尤其需要注意的是，中国是在全球新冠肺炎疫情冲击之下实现了脱贫目标。这显示出中国治理模式的优越性。中国坚定的决心、精心的规划和有效的疫情防控使其在脱贫领域取得胜利。

为全球减贫贡献中国智慧

摆脱贫困一直是困扰全球发展和治理的突出难题。根据世界银行国际贫困标准，中国减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。英国皇家国际问题研究所主席、著名经济学家吉姆·奥尼尔指出，中国成功地使大量贫困人口脱贫，实际意味着中国让世界总人口中10%的人脱贫，这是过去40多年来世界范围内脱贫领域获得的最大成功。

曾经走访中国很多贫困地区的联合国国际农业发展基金驻华代表马泰奥认为，中国的脱贫成就给世界其他国家树立了一个很好的榜样。“中国证明了战胜贫困不是一个空想。这是中国对全球减贫事业最有价值的贡献。”

许多国际人士认为，减贫治理的中国样本对同样面临贫困问题的国家具有重要借鉴意义。

“中国的脱贫成就释放了大量资源，这些资源可以投入到非洲和全世界更值得帮助的社区。”卡文斯·阿德希尔说，其他国家可以从中国学到很多消除贫困和促进发展的有益经验。

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