申孟哲

神州大地，史上首次，“绝对贫困”现象被消灭。

如此辉煌而艰苦的胜利，当然称得上“彪炳史册的人间奇迹”！纵览古今，环顾全球，没有哪一个国家能在这么短的时间内取得这么大的脱贫成就。

这场中国奇迹向世界昭示，中国共产党是不忘初心、重信守诺的执政党，执政为民，言出必行。从成立之日起，中国共产党就确立了为天下劳苦人民谋幸福的目标。十八大以来，中共更是作出庄严承诺，限期“打赢脱贫攻坚战”，不落下一个贫困家庭，不丢下一个贫困群众。有目共睹，中共如期兑现了承诺。

世界看到，8年来，中共中央定下时间表，定下精准扶贫方略，五级书记抓扶贫，全党动员促攻坚。事实充分证明，中国共产党具有无比坚强的领导力、组织力、执行力，是团结带领中国人民攻坚克难、开拓前进最可靠的领导力量。

这场中国奇迹向世界表明，中国人民是英雄的人民，有 “上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，不尚空谈，务求实干。8年的脱贫攻坚战，中国累计选派25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部，与近200万名乡镇干部和数百万村干部一道奋战在扶贫一线。东西部省份对接协作，大量机构定点扶贫，民营企业、社会组织、公民个人热情参与……扶贫过程汇聚起排山倒海的磅礴力量。

在这条伟大征途上，中国扶贫干部“不为钱来，不为利往”，爬过最高的山，走过最险的路，去过最偏远的村寨，住过最穷的人家，哪里有需要就战斗在哪里。贫困群众“宁愿苦干、不愿苦熬”“山凿一尺宽一尺，路修一丈长一丈”，内生动力被充分激发。

这场中国奇迹也告诉世界，面对人类共同的难题，中国能以智慧、力量、决心和行动啃下最难啃的骨头，贡献中国经验。改革开放40多年，中国脱贫人口占同期全球减贫人口总数70%以上，被世界银行称为“人类历史上最伟大的事件之一”。如今，中国已提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标。

尤其可贵的是，根据国际经验，当贫困人口数量占到总人口的3%左右时，减贫就会进入最艰苦的阶段。正是在精准扶贫方略指引下，中国减贫打破坚冰，历史性实现了绝对贫困清零。而在新冠肺炎疫情大流行、全球可能新增大量极端贫困人口的背景下，中国如期兑现承诺，创造世界减贫的中国样本，更具重大意义。

“大道之行也，天下为公。”发展的目的是造福人民。当前，全球仍有大量人口极端贫困，温暖的住房、充足的食物、稳定的工作，对很多家庭来说仍是奢望。中国经验已经表明，生存权和发展权是首要的基本人权，减贫事业是崇高追求，更是务实行动。人类正需要这样真抓实干的减贫行动。

（作者为本报评论员）

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