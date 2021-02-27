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创造减贫治理的中国样本（和音）

2021年02月27日08:52 | 来源：人民网－人民日报
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中国将继续朝着促进全体人民共同富裕的目标迈进，并将与国际社会一道，继续为共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体而不懈努力

2月25日，习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上发表重要讲话，庄严宣告中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。中国脱贫攻坚的伟大成就谱写了人类反贫困历史的新篇章，开辟了人类社会发展的新天地。

中国的减贫实践为加速世界减贫进程贡献了重要力量。一部中国史，就是一部中华民族同贫困作斗争的历史。中共十八大以来，党和人民披荆斩棘、栉风沐雨，发扬钉钉子精神，敢于啃硬骨头，攻克了一个又一个贫中之贫、坚中之坚，脱贫攻坚取得了重大历史性成就。改革开放以来，按照现行贫困标准计算，中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困；按照世界银行国际贫困标准计算，中国减贫人口占同期全球减贫人口70％以上。特别是在全球贫困状况依然严峻、一些国家贫富分化加剧的背景下，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，赢得国际社会广泛赞誉。国际劳工组织总干事盖伊·赖德认为，40多年来，中国成功让数亿人摆脱贫困，全世界都认为这是绝无仅有的成就。

中国的减贫经验为各国实现减贫目标提供了有益借鉴。中国立足国情，把握减贫规律，出台一系列超常规政策举措，构建了一整套行之有效的政策体系、工作体系、制度体系，走出了一条中国特色减贫道路，形成了中国特色反贫困理论。中国的减贫历程充分展现了中国共产党坚持人民至上、始终为民造福的初心使命，立足国情探索中国特色减贫道路的成功实践，致力于为人类作出更大贡献、建设更加美好世界的责任担当。老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬先后到访湖南湘西十八洞村、福建宁德下岐村，实地感受精准扶贫的中国实践。他表示：“中国同志脱贫攻坚的成功经验十分宝贵，我们要把中国同志的好做法带回老挝去。”

中国的减贫行动为全人类摆脱贫困注入了信心和动力。中国积极开展国际减贫合作，履行减贫国际责任，为发展中国家提供力所能及的帮助，做世界减贫事业的有力推动者。通过援建农村公益设施、分享农业治理经验和开展技术转移等方式，中国帮助其他发展中国家减少贫困、改善民生。中国为120多个发展中国家实施千年发展目标提供了帮助。据世界银行研究报告，“一带一路”倡议全面实施将使相关国家760万人摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。联合国秘书长古特雷斯感叹，中国面向非洲等发展中国家，采取合作共赢共同发展的政策，这是中国对世界减贫事业的另一贡献。

习近平总书记指出：“纵览古今、环顾全球，没有哪一个国家能在这么短的时间内实现几亿人脱贫，这个成绩属于中国，也属于世界，为推动构建人类命运共同体贡献了中国力量！”站在新起点，踏上新征程，中国将继续朝着促进全体人民共同富裕的目标迈进，并将与国际社会一道，继续为共建没有贫困、共同发展的人类命运共同体而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2021年02月27日 03 版）

(责编：艾雯、燕勐)

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